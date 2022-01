PSG : Marquinhos éclipse Mbappé, c'est sidérant

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Sa performance lors d'OL-PSG dimanche a encore marqué les esprits. Marquinhos a surnagé en défense dans une équipe parisienne affaiblie. Pour beaucoup, il n'y a pas mieux que le Brésilien au monde à son poste et une statistique renforce cette impression.

Cette saison, au PSG, tous les regards sont tournés autour de Kylian Mbappé. Il faut dire que Lionel Messi déçoit quelque peu depuis son arrivée, Neymar est régulièrement blessé et Verratti n'arrive pas non plus à enchaîner les prestations. Avec ses prestations de qualité, Mbappé est devenu naturellement le patron du club parisien sur le plan sportif, du moins en attaque. En effet, de nombreux spécialistes et suiveurs du PSG n'ont pas occulté l'apport de Marquinhos. Arrivé en 2013 dans la capitale, le Brésilien a pris toujours plus de poids au sein de la charnière centrale devenant un taulier du vestiaire. A l'image de sa prestation dimanche soir sur la pelouse du Groupama stadium, il est indispensable au PSG.

Marquinhos n'a commis que quatre fautes cette saison !

Le défenseur brésilien n'est peut-être pas aussi médiatisé que Mbappé mais il est non moins important dans le onze parisien. L'impression de solidité, de facilité voire d'élégance qu'il laisse renforce toujours plus chaque jour sa réputation en France comme en Europe. Une statistique révélée dans le Late Football Club vient dépasser les impressions pour donner un constat sans appel sur son efficacité.

Selon les chiffres, Marquinhos n'a commis que quatre fautes depuis le début de la saison toutes compétitions confondues. Plus fort, il n'a pas concédé le moindre coup-franc ni penalty dans sa moitié de terrain puisqu'il n'a pas fait de fautes à cet endroit du terrain. Impressionnant quand on sait que le PSG a joué deux fois Manchester City notamment. L'efficacité et la précision de Marquinhos ne font plus de doutes après cela. De quoi en faire le meilleur défenseur au monde actuellement et peut-être le meilleur joueur du PSG tout court.