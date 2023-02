PSG : Marquinhos capitaine indigne, il dégoupille

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Capitaine du PSG depuis août 2020 et le départ de Thiago Silva, Marquinhos peine à prendre pleinement ses responsabilités. S'il était considéré comme le digne successeur du Brésilien il y a quelques années, son leadership est remis en question.

Depuis ce huitième de finale retour contre le Real Madrid en Ligue des Champions et une grossière erreur, le mental de Marquinhos semble avoir été gravement touché. Autrefois considéré comme un joueur fiable, autoritaire et impérial, Marquinhos est désormais sous le feu des critiques. Ses performances sont particulièrement critiquées, notamment en 2023 où le Brésilien a été souvent mis à l'épreuve avec Paris et avec très peu de réussite contre des équipes avec un bon niveau. Sur Winamax TV, le journaliste Walid Acherchour a vivement critiqué l'attitude de Marquinhos qui selon lui, ne peut pas être le capitaine d'une équipe, aussi ambitieuse que le PSG.

Marquinhos continue de s'enfoncer avec le PSG

« Personne ne prend ses responsabilités. Marquinhos qui dit à Donnarruma de ne pas aller voir les supporters. Il sait très bien ce qu'il va se passer. Mais tu es capitaine, ton rôle et ton boulot, c'est d'aller affronter les gens. Ce n'est pas digne d'un leader et d'un capitaine d'un club comme le PSG. Il est en train de se défausser. Quand tu vois ce qu'il dit derrière, tu as l'impression d'avoir un mec à Aquaboulevard. Il est dans une fosse sans fond et il ne comprend plus rien. Personne ne comprend » a confié le chroniqueur après la défaite du PSG à Monaco, en Ligue 1. Le club de la capitale doit affronter le Bayern Munich en Ligue des Champions ce mardi 14 février et avec la récente forme de l'équipe, les blessures et l'inquiétude autour du niveau de Marquinhos, le PSG va devoir réaliser un véritable exploit face à l'équipe bavaroise. Le capitaine parisien sera attendu au tournant et va devoir se racheter auprès de ses supporters.