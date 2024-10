Nkunku à Paris, la porte s'ouvre brutalement

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Revenu sur les terrains après une saison galère, Christopher Nkunku n'est toutefois pas un titulaire à Chelsea depuis la reprise. De quoi l'agacer profondément et faire ressurgir le spectre d'un retour au PSG.

Sans Antoine Griezmann et Kylian Mbappé, Christopher Nkunku a pu revenir dans la lumière en Equipe de France pendant la trêve internationale. L'attaquant de Chelsea a saisi sa chance avec une prestation correcte contre Israël ponctuée d'un joli but. Cela ne lui fera pas de mal alors que son quotidien en club est moins séduisant. La saison passée, Nkunku a raté de très nombreux matchs à cause des blessures : d'abord au genou puis à l'ischio sur la seconde partie de saison. Revenu sur les terrains depuis, il paye le regain de forme des Blues et la montée en puissance de certains attaquants.

Nkunku pense à quitter Chelsea

Christopher Nkunku est ainsi devenu un joker de luxe à Chelsea. Il n'a été titularisé qu'une fois sur les 7 matchs de Premier League cette saison. Un temps de jeu limité qui l'agace sérieusement selon les informations de Football Insider. Le média rapporte que le Français s'impatiente de plus en plus chez les Blues, mettant une pression claire sur sa direction.

S'il ne joue pas plus dans les prochaines semaines, Nkunku ira voir ailleurs au mercato. Le PSG se frotte les mains puisque le club parisien s'est montré intéressé par l'ex-membre de son centre de formation l'été dernier. Un transfert de Nkunku à Paris serait d'autant plus logique que le PSG a bien besoin d'un élément fort en pointe haute de son milieu à trois. Par contre, les dirigeants parisiens doivent s'attendre à un transfert cher puisque Nkunku est arrivé à Chelsea pour 60 millions d'euros en juillet 2023 et il possède encore plus de 4 années de contrat à Londres.