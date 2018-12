PSG : Manchester United est-il si nul que ça ? Habib Beye répond

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Invité à s'exprimer sur le futur match du Paris Saint-Germain contre Manchester United, Habib Beye a tenu à calmer un peu l'euphorie ambiante.

Oui, le club de la capitale française aurait pu avoir un pire tirage pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. En tombant contre l'Atlético Madrid, l'un des favoris sachant que la finale se jouera dans son stade en juin prochain, le PSG aurait vraiment tremblé. Mais cela ne veut pas pour autant dire que le choc à venir contre Manchester United sera facile à aborder pour Paris. Bien au contraire, puisqu'avec le départ de José Mourinho et l'arrivée d'Ole Gunnar Solskjær, les Red Devils sont des bêtes blessées. Ce qui ne rassure pas Habib Beye.

« Manchester United ? Ça reste un grand d’Europe. La vérité d’aujourd’hui ne sera pas celle de février. C’est vrai que cette équipe a changé d’entraîneur. Il ne faut pas oublier la matière qu’elle a à disposition. Si demain, ces joueurs-là reviennent à leurs meilleurs niveaux, on est face à une équipe de très haut niveau. Alexis Sanchez, Rashford ou Lukaku ne sont pas au meilleur de leurs formes. Après défensivement, s’il n’arrive pas à régler leurs problèmes, c’est une équipe qui est friable et qui le sera toujours, même en changeant d’entraîneur », a balancé, sur Canal+, le consultant, qui pense donc que le PSG devra se démener dans cette double confrontation contre le club le plus riche au monde. L'objectif étant quand même de retrouver au moins les quarts de finale après deux échecs en huitièmes contre le Barça en 2017 et le Real en 2018.