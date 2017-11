PSG : Malgré Neymar, le PSG n'a pas l'effectif le plus cher d'Europe

Dans : PSG, Foot Europeen, Mercato, OL, OM.

Qui a l’effectif le plus cher d’Europe ? A la vue des investissements consentis cet été, il serait tentant pour certains observateurs de citer le Paris Saint-Germain.

Et pourtant, à en croire une étude de l'Observatoire du football CIES, le leader de la Ligue 1 ne possède que le huitième effectif le plus cher d’Europe. En réalité, ce classement détermine la valeur de chaque joueur sur des critères simples : âge du joueur, potentiel, titres remportés, carrière internationale… Et à ce classement, c’est Manchester City qui domine tout le monde.

En effet, selon l’étude, l’équipe de Pep Guardiola vaut 1,2 milliard d’euros. Juste derrière, Tottenham, le Barça et Chelsea ont également des effectifs supérieurs au milliard d’euros. Concernant le Paris Saint-Germain, évidemment premier club français de ce classement, il se situe donc à la 8e place avec un effectif estimé à 864 ME.

Le classement des équipes selon la valeur estimée de l’effectif :

1er : Manchester City : 1.2 milliard d’euros (Joueur le plus cher : De Bruyne)

2e : Tottenham : 1.17 milliard d’euros (Harry Kane)

3e : Barcelone : 1.13 milliard d’euros (Luis Suarez)

4e : Chelsea : 1.04 milliard d’euros (Eden Hazard)

5e : Manchester United : 919 ME (Romelu Lukaku)

6e : Real Madrid : 903 ME (Cristiano Ronaldo)

7e : Liverpool : 901 ME (Mohamed Salah)

8e : Paris SG : 864 ME (Neymar)

14e : Monaco : 604 ME (Thomas Lemar)

26e : Lyon : 250 ME (Nabil Fekir)

34e : Marseille : 213 ME (Florian Thauvin)