PSG : Malcom dans l’échange pour Neymar, Leonardo signe tout de suite

Dans : PSG, Liga, Mercato.

Finalement prêt à libérer Neymar, le Paris Saint-Germain ne fera aucun cadeau à sa star. Et encore moins au FC Barcelone.

La cote du Brésilien n’a pas augmenté ces deux dernières saisons. Mais cela n’empêche pas le club francilien d’envisager une énorme plus-value ! En effet, le quotidien Le Parisien confirme les 300 M€ réclamés pour le joueur acheté 222 M€ en 2017. Bien sûr, le Barça ne veut et ne peut pas miser autant. Cela passera donc par un échange, le PSG acceptant une somme d’argent plus deux joueurs dans la transaction.

Le problème, c’est que les deux formations ont du mal à s’entendre sur le choix de ces éléments échangés. De plus, certains Blaugrana comme Ousmane Dembélé et Philippe Coutinho, qui voudrait évoluer avec Neymar, refuseraient de s’installer à Paris. Et comme si cela ne suffisait pas, il faut prendre en compte l’avis des agents, dont celui d’Ivan Rakitic, réticent à l’idée de mettre le Croate en concurrence avec Ander Herrera, son autre client.

Les Français du Barça, c’est non

Quant aux Français Samuel Umtiti et Clément Lenglet, le Barça ne les cédera pas après l’échec Matthijs de Ligt. Il resterait donc les pistes Nelson Semedo… et Malcom ! Toujours selon le média régional, le nom de l’ailier brésilien est également cité dans les discussions. Et pour cause, le profil de l’ancien Bordelais, jeune et passé par la Ligue 1, plaît au directeur sportif Leonardo. Une petite évolution dans ces négociations qui devraient encore durer de longues semaines.