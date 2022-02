PSG-Madrid : Raymond Domenech invente l'eau tiède

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

La confrontation entre le PSG et le Real Madrid en Ligue des Champions risque d'être serré, l'ancien sélectionneur de l'Equipe de France en est convaincu. Et, les derniers résultats des deux équipes ne facilitent pas son pronostic.

On le savait au moment du tirage au sort, en décembre dernier, l'affiche entre le PSG et le Real Madrid était équilibrée et surtout incertaine. C'est probablement le choc des huitièmes de finale de la Ligue des Champions entre deux grosses écuries européennes. Et plus le temps passe, plus les données sont floues pour tous les observateurs. Les deux équipes sont en tête de leur championnat mais leur niveau de jeu est loin d'être pleinement satisfaisant. Surtout, en cette semaine de coupe nationale, les deux clubs sont partis à la faute et ont quitté chacun leur compétition. Le PSG a été sorti aux tirs aux buts par Nice lundi après un match insipide au Parc des Princes tandis que le Real a été avalé tout cru par Bilbao en coupe du Roi jeudi.

Domenech ne se mouillera pas pour PSG-Real

Ces deux ratés ont compliqué tout pronostic pour la confrontation au sommet sur le plan européen. Raymond Domenech est ainsi bien embêté. Lui qui a l'habitude de donner des avis tranchés sur le football actuel et sur les matches à venir est ainsi incapable de prévoir quoi que ce soit concernant PSG-Real Madrid. Si certains parisiens ont retrouvé de l'optimisme après la récente élimination du Real Madrid, lui distingue bien les compétitions les unes des autres et préfère attendre le 15 février prochain pour voir le vrai niveau du Real Madrid.

1️⃣4️⃣ days until PSG vs Real Madrid ⏳ pic.twitter.com/HeZ1fqPaCM — Infinite Madrid (@InfiniteMadrid) February 1, 2022

« Je ne vois pas vraiment ce que change cette défaite du Real Madrid sur la pelouse de Bilbao en Coupe du Roi, sur un terrain difficile où beaucoup d’équipes s’inclinent aussi. S’il n’y avait pas eu, juste avant, cette élimination du PSG contre l’OGC Nice en Coupe de France, on aurait pu se dire que la tendance était en train de s’inverser. Mais là, je pense qu’ils sont à égalité. En plus, du côté du PSG, on ne va pas se baser sur cette défaite du Real dans l’optique du match de Ligue des Champions », a t-il indiqué sur la Chaine l'Equipe. Comme les stars du PSG, il préfère donner rendez-vous aux supporters parisiens au match aller pour être fixés sur le rapport de force entre les deux équipes. Une attitude prudente en bon joueur de poker qu'il est.