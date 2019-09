PSG : Madrid prêt à un énorme sacrifice pour s'offrir Mbappé !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

Le mercato a officiellement fermé ses portes le 2 septembre dernier et clairement, il n’a jamais été question que Kylian Mbappé quitte le Paris Saint-Germain cet été. Le Real Madrid, qui rêve d’attirer l’international français, l’a rapidement compris et n’a pas tenté de forcer le départ du champion du monde. Néanmoins, il est évident que Florentino Pérez tentera sa chance en 2020. D’autant que selon les informations obtenues par Sport, Zinedine Zidane a d’ores et déjà convaincu Kylian Mbappé de le rejoindre au Real Madrid, où il serait sans conteste la star de l’équipe.

Par ailleurs, le quotidien espagnol apporte une précision de taille. En effet, il est indiqué que si le PSG souhaitait conserver une saison supplémentaire Kylian Mbappé, alors le Real Madrid qui veut impérativement éviter un clash avec le Qatar, ne s’y opposera pas et mettra alors tout en œuvre pour recruter Kylian Mbappé en 2021. Une concession de taille qui pourrait permettre, sur le long terme, à l’équipe de Zinedine Zidane de rafler la mise. A condition bien-sûr que le PSG ne se mette pas d’accord avec un autre club d’ici-là. Chose que le Real Madrid vivrait très mal. Pour rappel, Kylian Mbappé est sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2022.