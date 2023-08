PSG ‍: Madrid ne bougera pas pour Mbappé, l’énorme bluff

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

A une semaine de la fin du mercato, les caméras sont braquées sur Kylian Mbappé, qui pourrait prendre la parole après le match du PSG contre Lens. Une potentielle intervention qui sera observée par le Real Madrid.

Deux mois après le départ de Karim Benzema vers l’Arabie Saoudite, le Real Madrid n’a toujours pas réattribué le n°9. Certes, le club merengue a recruté Joselu dans un rôle de joueur de complément mais pour l’heure, le Real Madrid n’a pas remplacé « KB9 ». Le rêve absolu de Florentino Pérez se nomme Kylian Mbappé mais ces derniers jours, la tendance n’est plus vraiment à ce que l’international français rejoigne la capitale espagnole.

𝐍𝐎𝐔𝐕𝐄𝐀𝐔 𝐑𝐄𝐂𝐎𝐑𝐃 pour @KMbappe 🔥



⚽ 𝗜𝗹 𝗱𝗲𝘃𝗶𝗲𝗻𝘁 𝗹𝗲 𝗺𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝘂𝗿 𝗯𝘂𝘁𝗲𝘂𝗿 𝗳𝗿𝗮𝗻𝗰̧𝗮𝗶𝘀 𝘀𝘂𝗿 𝘂𝗻𝗲 𝘀𝗮𝗶𝘀𝗼𝗻 !



5️⃣6️⃣ matchs

5️⃣4️⃣ buts

4️⃣1️⃣ avec le @PSG_inside ❤️💙

1️⃣3️⃣ avec l'Équipe de France 🇫🇷



Bravo Kylian ! 👏 pic.twitter.com/sjjPeHqD2x — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) June 19, 2023

Réintégré par le PSG après avoir été éjecté dans le loft, Kylian Mbappé est plutôt dans l’optique de rester au moins une saison de plus à Paris… prolongation ou pas. En marge du match face au Celta Vigo vendredi soir, Carlo Ancelotti a d’ailleurs mis un terme aux espoirs des supporters du Real Madrid en faisant une annonce retentissante. Selon le coach italien, le mercato merengue est définitivement clos.

Attention au grand bluff du Real pour Mbappé

« De nouvelles recrues au Real Madrid cet été ? Je peux totalement l'écarter. C'est un non à 100%. C'est terminé, il n'y aura aucun renfort avant la fermeture du marché. L'effectif est fermé » a promis Carlo Ancelotti. De quoi mettre un terme au feuilleton Kylian Mbappé, tout du moins pour cet été ? Pas si vite… Spécialiste du mercato, Fabrizio Romano estime qu’un retournement de situation est encore possible. D’autant plus que le Real Madrid est habitué à ce genre de grandes déclarations qui ne suivent pas toujours d’actes qui confirment les propos tenus quelques jours auparavant.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

L’exemple d’Eduardo Camavinga, transféré de Rennes au Real Madrid le 31 août 2021, est criant. « Les sources au Real Madrid et pas seulement Carlo Ancelotti disent pareil que l’entraîneur. Tout le monde croit Ancelotti, ce qu’il a dit aujourd’hui semble être la réalité, à savoir ne pas toucher à l’effectif. Mais je le répète toujours, on ne sait jamais ce qui peut se produire au mercato. Par exemple il y a deux ans, le Real Madrid avait le même sentiment que l’effectif était définitif et puis dans les derniers jours du mercato, il y a eu l’opportunité de faire signer Eduardo Camavinga » a rappelé Fabrizio Romano. Pour le spécialiste du mercato, Carlo Ancelotti est donc en partie dans le bluff car le coach du Real Madrid sait très bien que jusqu’au dernier moment, une surprise de taille est possible. Et si dans la capitale espagnole, la surprise se nomme Kylian Mbappé, alors elle fera beaucoup d’heureux.