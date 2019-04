PSG : De Gea à Paris pour 50 ME, les indices pleuvent !

Dans : PSG, Mercato.

En chute libre ces dernières semaines, David De Gea a-t-il déjà la tête ailleurs, et notamment au PSG ? C’est ce que croit savoir la presse anglaise ce mardi, avec une nouvelle information qui va en ce sens. Le Daily Star annonce en effet que les discussions pour une éventuelle prolongation de contrat du gardien espagnol à Manchester United ont été une nouvelle fois reportées. Très peu inspiré ces derniers temps, l’ancien de l’Atlético Madrid se dirige dans ces conditions dans la dernière année de son bail, et donc vers une vente quasiment inévitable.

Pour le plus grand bonheur du PSG, qui lui propose de tout simplement doubler son salaire afin de mettre un terme à l’incertitude autour d’Alphonse Areola et de Gianluigi Buffon, un duo qui n’a pas au final pas donné satisfaction cette saison. Et pour racheter la dernière année de contrat de l’Espagnol, le PSG devrait toutefois convaincre MU, en effectuant une offre minimum à hauteur de 50 ME. Pas négligeable, même si le prix des portiers a décuplé ces dernières années, et la déroute en Ligue des Champions a démontré l’importance d’un tel investissement à ce poste. Mais à l’heure actuellement, contrairement à Paris, Manchester United n’est pas en position de négocier puisque les Red Devils sont sixièmes de Premier League, à trois points de Chelsea à deux journées de la fin.