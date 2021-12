Le Real Madrid pour le PSG, encore Chelsea pour Lille !

Dans : Ligue des Champions.

Par Claude Dautel

Après un premier tirage annulé par l'UEFA suite à un bug informatique colossal, on connaît désormais les affiches des matchs des huitièmes de finale de la Ligue des champions, et les (vrais) adversaires du PSG et de Lille.

Le lundi 13 décembre 2021 restera dans les annales de la Ligue des champions, puisque pour la première fois de l'histoire l'UEFA a été obligée de procéder à un deuxième tirage au sort pour les huitièmes de finale de la C1. Le premier ayant été officiellement annulé suite à un souci technique grossier, l'instance européenne du football n'a pas eu d'autre choix que de procéder à un nouveau tirage à 15 heures, la colère étant grande dans toute l'Europe après ce fiasco. Tandis que le Real Madrid réclamait, en vain, de voir son match face à Benfica être confirmé, Andrey Arshavin, héros involontaire du premier tirage, s'y collait une nouvelle fois

Pour Lille, le hasard faisait mal les choses puisque le LOSC est retombé sur Chelsea, vainqueur de la dernière, tandis que le PSG de Kylian Mbappé tombe cette fois sur le Real Madrid de Karim Benzema, plutôt que sur Manchester United et CR7. Les matchs allers auront lieu les 15, 16, 22 et 23 février tandis que les rencontres retour de disputeront les 8, 9, 15 et 16 mars prochains.

Programme des huitièmes de finale de la Ligue des champions

Salzbourg (Aut) -Bayern Munich (All)

Sporting (Por) - Manchester City (Ang)

Benfica (Por) - Ajax (PB)

Chelsea (Ang) - Lille (Fr)

Atlético Madrid (Esp) - Manchester United (Ang)

Villarreal (Esp) - Juventus (Ita)

Inter (Ita) - Liverpool (Ang)

PSG (Fr) - Real Madrid (Esp)