PSG ‍: Madrid attend Mbappé au tournant

Par Eric Bethsy

Parti pour une nouvelle saison au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé semble se réjouir du mercato réalisé par ses dirigeants. Sa satisfaction affichée sur les réseaux sociaux n’a pas échappé à la presse madrilène, déjà impatiente de connaître sa prochaine décision quant à son avenir.

Sans surprise, Kylian Mbappé n’a pas alimenté les derniers jours du mercato. L’attaquant du Paris Saint-Germain, réintégré après sa mise à l’écart pendant l’été, n’a finalement pas bougé. Le voilà parti pour une nouvelle saison au club de la capitale, une perspective qui semble l’enchanter. En effet, le Français a publié vendredi une photo de lui heureux à l’entraînement, avec un émoji souriant, un ballon de football et un cœur.

🐢 Y justo antes que acabe el mercado de fichajes, Mbappé publica esta Stories en su cuenta de Instagram pic.twitter.com/rNSIlMHs2h — MARCA (@marca) September 1, 2023

A croire que Kylian Mbappé a aimé le mercato réalisé par ses dirigeants. En tout cas, sa joie affichée sur Instagram n’a pas échappé à la presse madrilène. « Il n'a pas du tout l'air contrarié à l'idée de continuer une année supplémentaire en Ligue 1 », constate le quotidien As, qui rappelle néanmoins que l’international tricolore reste susceptible de partir libre l’été prochain.

« Reste à savoir si Mbappé finira par prolonger au PSG dans sa dernière année de contrat, comme il l'avait fait l'été dernier, ou s'il décidera une bonne fois pour toutes de réaliser son rêve de signer au Real Madrid librement », écrivent nos confrères. Comme les médias locaux, Guti attend aussi l’heure de la décision avec impatience. L’ancien milieu estime que les Merengue ont davantage besoin d’Erling Haaland en pointe. Mais la venue de Kylian Mbappé ne serait pas pour lui déplaire.

Guti attend toujours Mbappé

« Si l'on parle de football, ou si je parle en tant qu'entraîneur, je pense que la position et le joueur idoines pour ce Real Madrid c'est Haaland, a commenté l’ex-milieu de la Maison Blanche dans l’émission El Chiringuito. On a deux grands joueurs sur les côtés (Vinicius Junior et Rodrygo) et la position à couvrir est celle d'Haaland. C'est un dilemme pour le Real Madrid. C'est pour ça qu'il faut recruter les deux. » En attendant, le Real Madrid passera la saison sans avant-centre de haut niveau, même si pour l'instant Jude Bellingham met des étoiles dans les yeux des supporters madrilènes, comme cela a encore été le cas ce samedi lors de la victoire arrachée face à Getafe grâce au joueur anglais.