PSG ‍: Mbappé ne prolongera pas, Madrid crie victoire

Par Claude Dautel

Le feuilleton de l'été est terminé, Kylian Mbappé jouera bien au Paris Saint-Germain cette saison. A Madrid, on n'a aucun doute que le champion du monde 2018 sera libre en 2024 et qu'il signera au Real.

La saison 2023-2024 a bien commencé pour le PSG et pour le Real Madrid. Le club français peut compter sur un Kylian Mbappé déjà efficace (5 buts en 3 matchs), tandis qu’avec Jude Bellingham, Carlo Ancelotti a trouvé un attaquant décisif. Cependant, si le numéro 7 du Paris Saint-Germain est bien resté en Ligue 1, la fameuse prolongation exigée par Nasser Al-Khelaifi pour qu’il puisse jouer cette saison n’est toujours pas signée.

Et du côté de Madrid, on pense qu’elle n’arrivera jamais, laissant ainsi l’actuel meilleur buteur de Ligue 1 libre de signer où il le souhaite lors de l’été 2024. La confiance est absolue du côté de Florentino Perez, lequel n’a jamais évoqué la signature de Kylian Mbappé et pense que cette fois ce dernier ne prolongera pas à Paris, ce qu’il avait fait l’an dernier à la grande colère du dirigeant madrilène. Antonio Guijarro Hernandez, expérimenté journaliste espagnol, confirme cette tendance.

Mbappé ne prolongera pas au PSG, il l'affirme

Via sa chaîne Youtube, Antonio Guijarro Hernandez a donné ses dernières informations sur ce dossier Kylian Mbappé, qui, quoi qu'ils en disent, hante toujours l'esprit des supporters du Real Madrid. « Les gens qui m'informent depuis Paris ont toujours été très clairs et ils m'avaient déjà dit que cette année Kylian Mbappé ne viendrait pas à Madrid, Nous avons eu raison de penser à 2024 et pas à 2023. Sur le plan financier, tout a été prévu pour qu’il vienne l’an prochain, ne vous inquiétez pas (...) Florentino est déterminé à le faire signer depuis longtemps et le joueur veut venir. Il n'y aura plus de rumeurs ni de retards, Mbappé sera un joueur du Real Madrid », annonce le journaliste, visiblement très confiant. Et cela même s'il n'est pas le premier à avoir des certitudes dans ce dossier, sans que cela se concrétise.

Il est vrai que du côté du Paris Saint-Germain, après son énorme coup de colère du début de l'été, Nasser Al-Khelaifi n'a plus du tout communiqué sur le dossier Kylian Mbappé. On ne sait pas si ce silence total du président qatari du PSG masque le fait que finalement, après réflexion, NAK a décidé qu'il était plus utile de faire jouer Mbappé que de le laisser au placard, ou si réellement des négociations sont en cours pour une prolongation.

La semaine passée, dans les ultimes jours du mercato, plusieurs sources indiquaient un accord imminent entre l'international tricolore et le Paris Saint-Germain. Mais rien de tout cela n'est encore intervenu, et la thèse d'une signature libre en 2024 au Real Madrid est donc toujours d'actualité, laissant ainsi la porte ouverte à de nouvelles rumeurs. Et ce n'est pas le départ possible de Luis Campos du PSG qui va évidemment contribuer à les calmer.