PSG : Lyon et Nantes chauds sur Ben Arfa, la Chine et Fenerbahçe recalés !

Ce dimanche, la rumeur a circulé sur le possible accord de principe trouvé entre Hatem Ben Arfa et Fenerbahçe, la presse stambouliote citant une source française qui n'existe pas. ParisUnited n'a pas mis longtemps à balayer d'un revers de la main cette histoire, affirmant que le PSG refusait de payer une partie du salaire du joueur formé à l'OL jusqu'à la fin de son contrat, tandis qu'au sein du clan Ben Arfa les divergences sont grandes sur la position à tenir lors du mercato.

« Il n'y a pas d'accord entre Ben Arfa et Fenerbahçe. De plus, les contacts se sont amoindris ces dernières semaines. Le club a également quelques soucis financiers (...) Henrique souhaite une vente ou un prêt avec prise en charge du salaire à 100%. Leicester, Nantes et Lyon également intéressés. Offre de Chine refusée. Le joueur veut partir. Toujours les mêmes désaccords entre ses conseillers qui réclament une résiliation + dédommagement !!! », explique le site spécialisé et dont les informations sont généralement très fiables concernant le mercato du Paris Saint-Germain.