PSG : Luis Fernandez a un salaire mais a perdu son travail au Paris SG !

Dans : PSG, Ligue 1.

Nommé directeur sportif du centre de formation du Paris Saint-Germain à l'été 2017, Luis Fernandez semble ne plus avoir aucun rôle au sein de son club de coeur. En effet, selon Le Parisien, l'ancien joueur et entraîneur du PSG, toujours consultant sur BeInSports, aurait appris en fin de saison qu'il perdait son poste et qu'une mission d'ambassadeur du Paris SG allait lui être confiée.

Mais, selon un proche cité par le quotidien francilien, ce rôle n'a toujours pas été défini par Antero Henrique et les dirigeants du Paris Saint-Germain, alors que Luis Fernandez continue à toucher un salaire, sans vraiment avoir de job qui avec. Le Paris SG lui aurait même expressément demandé de ne plus se présenter au centre de formation du club de la capitale à Saint-Germain-en-Laye, histoire que Luis Fernandez comprenne bien que le PSG n'avait plus besoin de lui pour encadrer les jeunes parisiens. Cette décision assez musclée confirme la reprise en main du dossier de la formation au PSG par Antero Henrique, lequel a déjà obtenu la signature de plusieurs pépites made in Paris Saint-Germain. Reste à connaître l'avenir de Luis Fernandez au Paris SG et surtout si ce fameux rôle d'ambassadeur lui sera réellement proposé. Une fonction qui est également très floue...