PSG ‍: Luis Enrique vire Verratti, c'est l'idole de Daniel Riolo

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Pas dans les plans de Luis Enrique cette saison, Marco Verratti se dirige inéluctablement vers un départ du PSG. Daniel Riolo n'a pas caché sa joie et savoure la décision du technicien espagnol.

Deuxième joueur le plus capé de l'histoire du PSG avec 416 matchs disputés, Marco Verratti va quitter le club de la capitale par la petite porte, tout comme Neymar récemment ou Edinson Cavani avant lui. L'Italien qui sort d'une saison 2022/2023 très décevante, a été mis dehors par la direction parisienne, du moins surtout par Luis Enrique qui ne souhaite pas l'avoir dans son effectif. Daniel Riolo qui a souvent critiqué le milieu de terrain depuis qu'il a rejoint Paris, a presque été reconnaissant envers le choix du nouveau coach parisien. Dans une sortie musclée, le journaliste sportif de RMC a réagi au départ imminent de Marco Verratti au Qatar, à Al-Arabi.

Riolo seul contre tous, il adore ça

🗣💬 @DanielRiolo : "Il y a un entraîneur qui a décidé du départ de Verratti. Tous ces gens pensaient que cet entraîneur se mettrait à genou devant lui. Ce n'est pas moi qui suis borné, c'est eux qui n'ont pas ouvert les yeux pendant toutes ces années." pic.twitter.com/VRLlt13KFY — After Foot RMC (@AfterRMC) September 6, 2023

« Je ne lui ai jamais souhaité de mal. Les gens ne comprennent pas, ils pensent que c’était moi qui étais borné, en fixette. Moi, je n’y suis pour rien. Il y a un entraîneur qui a décidé ça. Ce n’est pas moi qui suis borné, ce sont eux qui n’ont pas voulu ouvrir les yeux pendant toutes ces années où je disais regardez bien ce qui se passe, il n’est pas fort comme vous dites, vous vous trompez, vous vous êtes mis le doigt dans l’œil. Voilà, ça se termine comme ça et ça se termine tristement. Je n'ai jamais compris, j'ai été objectif et lucide sur ses performances. Il joue 50% des matchs, il n'est pas professionnel, il n'a pas d'hygiène de vie. C'est grave et je suis triste de la fin » a déclaré le chroniqueur qui estime enfin avoir raison après toutes ces années où il demandait au PSG d'arrêter de solliciter l'international italien. Luis Enrique a en tout cas donné raison à Daniel Riolo pour cet été, et cela suffira à faire partir Marco Verratti. Ce dernier pourra tout de même rappeler que tous les entraineurs successifs à Paris lui ont fait confiance comme titulaire, preuve qu'il n'était peut-être pas aussi mauvais et nocif que Daniel Riolo l'affirme.