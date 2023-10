Marcus Thuram a refusé le PSG, son explication est glaçante

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

En fin de contrat au Borussia Mönchengladbach, Marcus Thuram avait l'embarras du choix lors du dernier mercato. L'attaquant international français a balayé l'offre du PSG et s'est engagé avec l'Inter Milan.

Décidés à reconstruire un effectif en se basant sur des joueurs français, le Paris Saint-Germain a été cité dans plusieurs dossiers durant le dernier marché des transferts. Et si Lucas Hernandez, Randal Kolo Mouani et Ousmane Dembélé se sont engagés avec les champions de France en titre, un joueur a ostensiblement tourné le dos au club de la capitale. Libre de signer où il le souhaitait, Marcus Thuram était une des cibles majeures de Luis Campos, et le conseiller de Nasser Al-Khelaifi a tout essayé pour parvenir à un accord avec l’attaquant tricolore, mais ce dernier a refusé les différentes offres parisiennes avant de signer un contre de 5 ans avec l’Inter. Après quelques semaines de recul, Marcus Thuram est interrogé dans L’Equipe sur son choix de carrière, car à 26 ans, il n’est pas évident que le train du PSG passera une deuxième fois. Le fils de Lilian Thuram assume cette décision.

Thuram n'a pas hésité pour choisir l'Inter

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Marcus Thuram (@thuram)

Pour l’international tricolore, qui s’apprête à retrouver ses coéquipiers internationaux pour deux matchs que la France jouera aux Pays-Bas et recevra l'Ecosse, sa signature à l’Inter est le meilleur choix possible et Marcus Thuram de revenir sur l’offre du Paris Saint-Germain. « Certains n’ont pas compris mon choix de rallier l’Inter plutôt que le PSG ou un autre grand club européen ? Je ne demande à personne de comprendre mon choix. Je sais pourquoi j’ai fait ce choix. Je sais que les gens qui connaissent le foot savent ce que représente l’Inter Milan, les joueurs immenses qui y sont passés. Quand on met ce maillot, on sent qu’on porte une histoire. Il y a un engouement extraordinaire, quand on croise des gens dans la rue, ils parlent tous du match qui arrive (...) C’est un des plus grands clubs d’Europe. Et puis j’intègre une équipe stable qui fonctionne très bien, qui a été finaliste de la dernière Ligue des champions, qui a de supers joueurs. Mon choix est lié à tout ça en fait », fait remarquer l’attaquant français de l’Inter, désormais devancé par l’AC Milan au classement de la Serie A.