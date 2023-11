PSG ‍: Luis Enrique, sa nouvelle tactique est explosive

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Cet été, le PSG a fait chauffer la carte bleue pour recruter Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos, achetés pour près de 90 millions d’euros chacun avec les bonus. Mais les deux attaquants peinent à s’adapter à Paris.

Depuis le début de la saison, c’est plus souvent Randal Kolo Muani qui a les faveurs de Luis Enrique pour débuter à la pointe de l’attaque du Paris Saint-Germain. Buteur contre Marseille, l’international français pensait avoir lancé sa saison en marquant dans le Classique du championnat de France de Ligue 1. Ce n’est malheureusement pas le cas puisque l’ex-attaquant de Francfort a toujours autant de mal à s’imposer comme un titulaire indiscutable aux yeux de Luis Enrique. Sa chance, c’est que son concurrent Gonçalo Ramos n’est pas meilleur que lui pour le moment. Titulaire à Reims en l’absence de Kolo Muani (suspendu), l’international portugais n’a pas apporté satisfaction et a été remplacé dès la mi-temps.

A en croire les informations de RMC, Luis Enrique pourrait rapidement prendre une décision radicale… en se passant de ses deux avant-centres, bien que ceux-ci aient été recrutés pour près de 90 millions d’euros chacun avec les bonus. Face à Reims, le coach du PSG a fait le choix de faire entrer Vitinha à la mi-temps en lieu et place de Gonçalo Ramos, replaçant ainsi Kang-in Lee en position de faux numéro neuf. Ce changement tactique a été bénéfique et a libéré plus d’espaces à Kylian Mbappé, qui entretient une relation technique privilégiée avec le sud-Coréen.

Gonçalo Ramos victime n°1 du changement de Luis Enrique ?

D’après les informations de RMC, Luis Enrique a bien l’intention de poursuivre dans cette voie comme il l’avait fait avec l’Espagne où il utilisait beaucoup un faux numéro neuf. Kang-in Lee est idéal pour ce poste, tout comme Marco Asensio. Utilisé dans l’axe contre l’OL en début de saison, l’ex-attaquant du Real Madrid avait brillé… avant de se blesser avec la sélection espagnole. Asensio est sur le point de revenir et va offrir de nouvelles possibilités à son entraîneur, lequel va faire des victimes. Randal Kolo Muani bien sûr mais surtout Gonçalo Ramos. Car au contraire de l’ancien buteur de Francfort, qui peut entrer dans une rotation avec Ousmane Dembélé dans le couloir droit, l’international portugais est un joueur exclusivement axial. Et le passage dans un 4-3-3 avec un faux numéro neuf lui serait fatal.