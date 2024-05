PSG ‍: Luis Enrique, le gros coup de chaud

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

La finale de la Coupe de France approche et ce sera une belle occasion pour le PSG de mettre un terme à sa saison. Luis Enrique l'a bien compris, s'il veut négocier une prolongation, il a tout intérêt à remporter ce match face à l'OL.

Ces dernières années, le PSG a décidé de changer de politique sportive. Finies les stars à gogo qui arrivent pour faire la pluie et le beau temps, vendre des maillots et du rêve mais au final se croire plus grand que le club parisien. La priorité est désormais donnée à un projet collectif, axé sur les internationaux français, et mis sur pied par Luis Enrique. Pour la première fois depuis longtemps, malgré la campagne mitigée en Ligue des Champions, car une demi-finale n’est pas négligeable mais la façon dont Paris s’est fait sortir par Dortmund reste très décevante, l’entraineur en place semble parti pour durer. Il possède encore un an de contrat et personne ne se demande s’il va conserver sa place. Il pourrait même prendre du galon cet été en ayant son mot à dire dans le recrutement, ce qui n’était pas vraiment le cas la saison dernière.

Le dernier entraînement de la saison au Campus PSG ✊🏼



2 jours avant la finale de 𝐶𝑜𝑢𝑝𝑒 𝑑𝑒 𝐹𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒 🏆🔜#OLPSG I @qatarairways pic.twitter.com/VEqUTTo8iB — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 23, 2024

Pour cela, malgré le titre de champion obtenu, une victoire en finale de la Coupe de France est fortement recommandée. Le PSG ne bradera aucun titre, et ce même si l’effectif a du mal à se mobilier après l’élimination en C1 et le titre copieusement fêté pour certains. En effet, selon Le Parisien, l’idée de voir Luis Enrique prolonger au Paris Saint-Germain n’est pas exclue, et a même été évoquée dès cet hiver. Mais, alors qu’il y a eu des périodes sans matchs qui auraient pu être propices à la discussion, absolument rien n’a avancé sur ce sujet. Même si plusieurs médias évoquent un accord en bonne voie, le quotidien francilien prend le contre-pied et assure qu’il n’y a aucune négociation en cours pour un nouveau contrat. Pour la simple et bonne raison que Nasser Al-Khelaïfi souhaite voir ce que tout cela va donner en finale de la Coupe de France.

Luis Enrique attendu au tournant face à l'OL

Non pas que Luis Enrique joue sa saison dessus, mais le président du PSG en a marre de voir son équipe perdre les pédales à chaque fois qu’elle est éliminée prématurément en Ligue des Champions. Une réaction d’ampleur est attendue pour le match face à l’OL, et en cas de succès, Le Parisien affirme que l’entraineur espagnol aurait un peu plus de poids pour dire qu’il a su maintenir son vestiaire dans la bonne direction et négocier ainsi une prolongation de contrat. Autant dire que la finale de Coupe de France face à Lyon aura une importance particulière pour Luis Enrique, qui a moyennement aimé la façon dont ses joueurs ont fêté le titre, puisqu’il a viré deux joueurs de l’entrainement à la première séance après le sacre célébré contre Toulouse.