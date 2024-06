Le vestiaire du PSG invivable, il lâche ses vérités

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Un vestiaire infernal où les stars font la loi au PSG, c'est ça le problème du club de la capitale ? Tout juste parti de Paris, un joueur décide de mettre un terme à ce débat récurrent.

Il a quitté le PSG cet été, mais ce ne sera certainement pas le départ qui fera le plus parler dans les gazettes. Après quatre ans de présence, Alexandre Letellier a été remercié par Luis Campos en cette fin de saison. Cela correspond à une demande de Luis Enrique qui ne souhaitait pas continuer à avoir quatre gardiens sur les séances, et c’est tout logiquement le portier français, numéro 4, qui a pris la porte. Une décision que l’ancien dernier rempart du SCO d’Angers a accepté sans broncher, même s’il avoue qu’il se sentait très bien au PSG, un club qu’il supporte depuis qu’il est tout jeune. Néanmoins, sa longue présence dans le club de la capitale lui a aussi permis de voir de l’intérieur comment le vestiaire parisien vivait.

Rien de bizarre au PSG

Et malgré le nombre assez incroyable de stars mondiales, Letellier affirme qu’il ne faut pas en faire des tonnes sur l’ambiance au sein de l’équipe. Pour celui qui a joué deux matchs en quatre ans, le groupe vivait bien. « Franchement, quand je suis arrivé, je me suis tout de suite rendu compte que tout ce qui pouvait se dire à l’extérieur n’était en fait qu’un tas d’idées reçues. Le vestiaire du PSG vit comme n’importe quel autre vestiaire : ça rigole, ça charrie, ça bosse… C’est un vestiaire normal en réalité. À une nuance près : comme il y a beaucoup plus de stars qu’ailleurs, forcément ça fait parler. Mais croyez-moi, il ne s’y passe rien de bizarre, l’ambiance y est très bonne », a assuré au Parisien celui qui a souvent servi de gardien d’entrainement à Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé à l’issue des séances. De quoi progresser selon lui, même s’il n’a quasiment pas joué de matchs pendant cette période. A désormais 33 ans, le gardien passé par le championnat norvégien se cherche désormais un nouveau défi.