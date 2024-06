Le PSG fonce en Allemagne pour un défenseur à 100 millions

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Alors que l'Euro 2024 va débuter, le mercato estival a également officiellement été ouvert. Si pour le moment les clubs sont globalement discrets, le Paris Saint-Germain se renseigne pour s'offrir l'un des meilleurs défenseurs de la saison.

L'équipe sensation de la saison est sans aucun doute possible le Bayer Leverkusen. Champion, invaincu en Bundesliga, vainqueur de la Coupe d'Allemagne et finaliste de l'Europa League, le club dirigé par Xabi Alonso a fait vivre des émotions sensationnelles à ses fans. Plusieurs joueurs ont été particulièrement importants dans cette réussite. C'est notamment le cas d'Edmond Tapsoba. Présent à Leverkusen depuis 2019, titulaire indiscutable, le défenseur central a été un véritable patron. D'après les informations de Foot Mercato, le joueur du Burkina Faso a tapé dans l'œil du PSG. Il est une cible pour améliorer le secteur défensif, fréquemment impacté par des blessures. Son agent aurait même d'ores et déjà rencontré les dirigeants parisiens pour évoquer un éventuel transfert et pousse pour l'arrivée du défenseur en Ligue 1.

Tapsoba au PSG, c'est au moins 100 millions d'euros

Si l'arrivée d'Edmond Tapsoba serait assurément bénéfique pour Paris, cela a un coût, important. Car la presse allemande évoque une clause libératoire fixée à 100 millions d'euros. Une somme tout de même très importante, même pour le club de la capitale. Le joueur de 25 ans a brillé sous les ordres de Xabi Alonso, qui a déjà réussi à conserver Florian Wirtz une saison supplémentaire et qui espère certainement garder ses meilleurs éléments pour confirmer lors de l'exercice 2024/2025. L'ancien joueur du Vitória de Guimarães est clairement un homme fort du Bayer Leverkusen et le PSG va devoir sortir le chéquier pour s'offrir ses services. Compte tenu de la possible importance de ce transfert et des sommes engagés, la direction parisienne va certainement attendre quelques semaines avant de passer à l'action.