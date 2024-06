L1 ‍: Canal+ n'embauchera pas des journalistes supporters

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Canal+ a récemment organisé une émission de style télé-réalité afin d'embaucher un nouveau journaliste pour commenter le football. Pour Hervé Mathoux, tout n'est pas permis en direct à l'antenne.

A l’initiative de Thomas Sénécal, directeur des sports de Canal+, la chaîne cryptée a lancé ces derniers mois une émission, Au Micro, qui ressemblait à un casting XXL dans le but de recruter un commentateur de plus pour les matchs des coupes européennes dont C+ a acquis la totalité des droits à partir de la saison prochaine. Et c’est Alexandre Araujo, âgé de 25 ans, qui a remporté cette place tant convoitée, lui qui est supporter de Benfica. Ce dimanche, dans les colonnes de Ouest-France, Hervé Mathoux a justement évoqué la double casquette journaliste-supporter qui est parfois reproché aux membres de l'équipe de Canal+. Habib Beye et Laurent Paganelli agacent souvent très fort les supporters du PSG par exemple. Le journaliste vedette de Canal+ pense qu'il faut impérativement mélanger les genres...surtout en Ligue 1.

Canal+ veut des commentateurs, pas des supporters

Répondant au quotidien régional, le rédacteur en chef du service football de Canal+ estime que des commentaires trop orientés n'ont pas leur place à l'antenne de sa chaîne. « Je pense que le supportérisme n’a pas sa place à l’antenne. Ça me gêne. Quand il est recruté, un journaliste politique n’affiche pas ses préférences (...) Mais c’est amusant de constater que les supporters, qui se définissent eux-mêmes comme des acharnés, réclament constamment de l’objectivité. Alors même, ils l’admettent, qu’ils sont le contraire de l’objectivité puisqu’ils sont partisans. Mais chez le commentateur, il doit y avoir une neutralité totale sur un match de Ligue 1 », prévient Hervé Mathoux, histoire que les choses soient claires, et cela, même si cela ne va pas calmer ceux qui pestent à chaque match diffusé par Canal+ contre des journalistes ou des consultants qui pencheraient trop pour tel ou tel club. Si par hasard Canal+ revient dans la Ligue 1, tout le monde est prévenu.