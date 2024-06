Neymar envoie Vinicius Jr au PSG ‍!

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En début de semaine, le journaliste Mohamed Bouhafsi a lâché une bombe sur RMC en dévoilant que le PSG « regarde » et s’intéresse à Vinicius lors de ce mercato afin de compenser le départ de Kylian Mbappé.

Même s’il a quitté le service des sports de RMC pour rejoindre France Télévisions, Mohamed Bouhafsi a toujours ses entrées dans le monde du football. De passage dans l’After Foot pour faire la promotion de son documentaire « Des cris dans le stade, enquête sur le racisme dans le football », l’ancien spécialiste du mercato a lâché une information qui n’a pas laissé insensibles les supporters du Paris Saint-Germain. En effet, le club de la capitale suivrait avec attention le cas de Vinicius Junior et rêverait de s’offrir l’international brésilien du Real Madrid afin de compenser le départ de Kylian Mbappé vers la capitale espagnole.

Un départ de « Vini » semble improbable, d’autant plus que l’ailier de 23 ans vient de réaliser une saison dingue qui pourrait le mener jusqu’au Ballon d’Or. Mais le PSG souhaite tout de même tenter le coup et selon les informations de Todo Fichajes, un homme s’active en coulisses pour rendre ce deal possible. On ne parle pas ici de Nasser Al-Khelaïfi, ni de Luis Campos ou de l’Emir du Qatar mais bien de… Neymar. Aussi fou que cela puisse paraître, l’ancien n°10 du Paris SG a pris contact avec Vinicius, qu’il côtoie en sélection brésilienne, afin de lui vendre le projet parisien. Même si son aventure ne s’est pas déroulée comme dans un rêve dans la capitale française, Neymar garde beaucoup d’affection pour le PSG et souhaite aider le champion de France en titre à réaliser cet immense coup sur le marché des transferts. Pour l’heure, on ignore si le forcing de Neymar va fonctionner et si Vinicius envisage sérieusement de quitter le Real Madrid pour rejoindre le Paris Saint-Germain.

Le média espagnol indique en tout cas que l’homme qui valait 220 millions d’euros en 2017 fait tout ce qui est son pouvoir pour convaincre Vinicius de céder aux sirènes parisiennes. Du côté du Real et de son président Florentino Pérez en revanche, on ne l’entend pas de cette oreille et on souhaite absolument conserver son joyau afin de l’associer à Jude Bellingham et à Kylian Mbappé la saison prochaine.