PSG ‍: Luis Enrique fait un rêve à 100 millions d’euros, Nasser le réveille

Luis Enrique va avoir plus de poids cet été dans le mercato du PSG, mais il n'aura pas carte blanche. Sa dernière idée en date coûte très cher, et Nasser Al-Khelaïfi ne le suit pas vraiment à 100 %.

Le PSG ne manque pas d’idées pour se renforcer au mercato, et aura aussi des moyens financiers importants avec l’espace libéré par le départ de Kylian Mbappé. Luis Campos est de nouveau en charge du mercato, et il le fait cette fois-ci avec à ses côtés un Luis Enrique au pouvoir renforcé. Ainsi, le dirigeant portugais, qui adore regarder du côté du championnat lusitanien pour se renforcer, se tourne une nouvelle fois vers la péninsule ibérique pour trouver son bonheur. Sous les conseils de Luis Enrique, le PSG se penche ainsi sur Joao Neves, un joueur qui fait rêver les plus grands clubs européens.

Un contrat en béton au Benfica

C’est au Benfica qu’il faudra essayer d’aller chercher le milieu de terrain très complet, déjà international à seulement 19 ans. Pur produit du club lisboète, il possède comme souvent un contrat en béton armé jusqu’en juin 2028, ce qui permet au Benfica d’être très gourmand. Comme l’explique RMC, le Benfica demande ainsi plus de 100 millions d’euros pour laisser partir le numéro 87 des Aigles. Inutile de préciser le nom de l'agent du jeune talent portugais, il s’agit bien évidemment de Jorge Mendes, qui a désormais ses entrées au PSG et semble avoir dans son portefeuille tous les joueurs ciblés par le club champion de France.

Toutefois, cette bonne relation risque de ne pas être suffisante, puisque Nasser Al-Khelaïfi n’a pas l’intention de lâcher 100 millions d’euros pour un joueur qui n’a qu’une seule saison complète en pro derrière lui. Après avoir lâché des sommes folles l’été dernier, les performances des joueurs issus du championnat portugais n’ont pas été incroyables, à l’image de Manuel Ugarte et Gonçalo Ramos, ce qui rend QSI très prudent sur cet investissement pour le moment. Manchester United pourrait en profiter pour avancer, même si le prix annoncé a aussi tendance à faire tiquer les Red Devils. A voir donc dans les prochains jours, même si le prix pourrait bien ne pas diminuer si Joao Neves venait à confirmer son talent lors de l'Euro.

Si le PSG devrait dépasser la barre des 100 millions d’euros pour s’offrir Joao Neves, ce serait alors le troisième transfert le plus élevé de l’histoire du club parisien, derrière Neymar et Kylian Mbappé.