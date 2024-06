Zlatan Ibrahimovic met un high-kick au mercato du PSG

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Zlatan Ibrahimovic a pris la parole ce jeudi et c'est pour évoquer clairement le mercato du Milan AC. Le PSG n'a selon lui aucune chance de recruter l'un de ses cadres, notamment Mike Maignan ou Lucas Hernandez.

Avec trois internationaux français dans ses rangs cette saison, le Milan AC est un grand pourvoyeur de l’équipe de France. Une situation qui intéresse forcément le Paris Saint-Germain qui semble avoir fait depuis plus d’un an un objectif de récupérer les meilleurs joueurs français. Mais pour aller chercher des Tricolores au sein de l’effectif rossonero, il va falloir passer outre un colosse que le PSG connait bien : Zlatan Ibrahimovic. Lors de l’introduction de Paulo Fonseca comme nouvel entraineur du Milan AC, le Suédois, qui est désormais conseiller principal auprès de l’actionnaire du club lombard, a mis les chose au clair. Pas question pour lui de lâcher ses meilleurs joueurs, et notamment ceux ciblés par le PSG.

Zlatan Ibrahimovic sort les barbelés

« Maignan, Théo Hernandez et Rafael Leao vont tous rester au club parce qu’ils ont tous leur propre position et ils font tous partie des meilleurs joueurs à leur poste. Ils ont des contrats avec nous, ils sont heureux donc ils vont rester avec nous. Nous n’avons pas besoin de vendre des joueurs pour lancer un effet domino et recruter des joueurs », a balancé le géant suédois dans une pique destinée au PSG, mais pas seulement. Les choses sont en tout claires alors que Luis Campos semble avoir fait une croix dernièrement sur le gardien français comme sur l’attaquant portugais. En ce qui concerne Théo Hernandez, il représente toujours une cible du club parisien pour cet été, même si le PSG est bien pourvu avec Nuno Mendes. A moins d’une offre pharaonique qui mettrait tout le monde KO, il semble bien que Zlatan Ibrahimovic dictera le tempo du mercato milanais, et donc quelque part un peu celui du club parisien.