Bruno Guimaraes, le PSG doit payer 120 ME en urgence ‍!

Par Corentin Facy

Bruno Guimaraes dispose d’une clause libératoire estimée à 120 millions d’euros et valable jusqu’au 30 juin prochain. Une aubaine pour le PSG, qui doit foncer en urgence sur le milieu défensif brésilien de Newcastle.

L’été dernier, le Paris Saint-Germain a lâché 60 millions d’euros pour recruter un milieu défensif en la personne de Manuel Ugarte. Titulaire en début de saison, l’international uruguayen a très vite été relégué sur le banc par Luis Enrique. Peu utilisé en seconde partie de saison, Ugarte n’entre pas dans les plans du PSG, qui pourrait casser sa tirelire pour recruter un nouveau joueur à ce poste. Un profil fait rêver les supporters du PSG, celui de Bruno Guimaraes. Titulaire avec la sélection brésilienne, l’ancien Lyonnais dispose d’une clause libératoire estimée à 120 millions d’euros, mais valable uniquement jusqu’au 30 juin prochain. Sur l’antenne de RMC, le chroniqueur Walid Acherchour a lancé un message clair aux dirigeants parisiens. Selon lui, le champion de France en titre doit absolument foncer sur Bruno Guimaraes avant qu’il ne soit trop tard.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par ⚽️ BRUNO GUIMARÃES (@brunoguimaraes)

« La situation est compliquée à Newcastle, il y a une vraie opportunité de marché pour le Paris Saint-Germain pour aller chercher ce qui se fait de mieux avec Rodri en Europe au poste de milieu défensif, où le PSG a été en grande difficulté cette saison. Je ne comprends pas pourquoi il n’y a pas tant de rumeurs que ça autour de Bruno Guimaraes au Paris SG. Il y a une clause jusqu’au 30 juin. On parle de rumeurs sur Joao Neves mais il n’a pas l’expérience ni la maturité de Bruno Guimaraes. On parle d’ailier pour remplacer Kylian Mbappé mais selon moi, le poste prioritaire du PSG au mercato doit être le poste de milieu défensif » a fait savoir le chroniqueur de Winamax et de RMC sur les ondes de la radio avant de poursuivre.

Ca bouge dans le dossier Bruno Guimaraes

« C’est très dur d’aller chercher un Rodri, un Rice ou un Enzo Fernandez. Il y a une possibilité d’aller chercher Bruno Guimaraes, c’est le joueur parfait ! On dit souvent que le PSG ne peut pas aller chercher les très grands joueurs. Là, il y a une possibilité et je n’ai pas l’impression que le directeur sportif fait tout pour aller le chercher » a lancé Walid Acherchour dans l’After Foot. Le PSG doit faire vite, car selon les informations du compte insider EverythingNUFC, un club a bougé au cours des dernières heures afin d’activer la clause libératoire de Bruno Guimaraes. Est-ce le PSG ou bien Manchester City, également très attentif à la situation de l’ancien milieu à tout faire de l’Olympique Lyonnais ? Réponse dans les jours à venir mais du côté des supporters parisiens, on ose espérer que l’état-major du PSG n’a pas laissé filer l’occasion de recruter un tel joueur.