Pour ce gros flop, le PSG demande 20 ME

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Plus vraiment en odeur de sainteté du côté du PSG en vue de la saison prochaine, Carlos Soler devrait logiquement faire ses valises lors du mercato d’été… sauf si Paris se montre trop gourmand.

Le club de la capitale française en a un peu marre de perdre de l’argent sur certains joueurs, souvent surpayés à la base et hors marché ensuite. Mais alors que le PSG doit respecter les règles du fair-play financier sans faire trop de folies, Paris va chercher à bien vendre certains de ses joueurs pour ensuite bien recruter derrière, surtout que l’été s’annonce chaud pour reconstruire un effectif sans Kylian Mbappé. En tout cas, le PSG a placé plusieurs éléments dans la liste des transferts pour renflouer les caisses.

Paris veut vendre Carlos Soler

Carlos Soler fait notamment partie des indésirables de Luis Enrique en vue de la saison prochaine. Il a effectivement été très peu utilisé par le coach espagnol lors de l’exercice 2023-2024, avec seulement 1 277 minutes de temps de jeu en 28 matchs pour deux buts et quatre passes décisives. Un bien maigre bilan pour celui qui devait passer un cap en L1 après un début de carrière réussi du côté de Valence. Mais depuis son transfert contre un chèque de 18 millions d’euros en 2022, le milieu offensif n’a pas vraiment répondu aux attentes. C’est donc de manière assez logique qu’il devrait être vendu lors du mercato.

Le PSG demande 20 ME, Real Sociedad propose moins

• La #RealSociedad progresse dans ses négociations pour de nouvelles recrues, dont #Soler 🇪🇸



Malgré un accord entre les parties pour faciliter son départ, le #PSG voudrait une offre de minimum 20M €. Mais coté joueur on pense qu'un accord pour moins est possible



{@COPE}#PSG https://t.co/d5ZnbDK8nJ — PSG Mercato/Infos ⚽️🇵🇸🇫🇷 (@PSGMercato011) June 13, 2024

Depuis plusieurs semaines, le PSG négocie avec la Real Sociedad, alors qu’Aston Villa ou Villarreal sont aussi intéressés. Selon les dernières informations de la Cope, les négociations avancent entre Paris et la Sociedad. Si les parties veulent aller dans le même sens, avec la volonté de faire un transfert, le prix du deal est encore à définir sachant que le club de Liga voudrait mettre 15 ME et que le PSG réclame 20 ME, soit une somme plus chère que celle dépensée à la base. Les discussions vont donc continuer de se poursuivre, avec des petits coups de pression, comme par exemple le fait que le clan de Soler pense que le PSG craquera pour une somme comprise entre 15 et 20 ME. Autant dire que le feuilleton Soler n’est pas encore fini.