Naples assomme le PSG, Kvaratskhelia prolonge

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG est à la recherche de joueurs offensifs à recruter lors de ce mercato estival. Parmi les joueurs qui plaisent beaucoup au club de la capitale : Khvicha Kvaratskhelia.

Le PSG ne manque pas de dossiers à gérer. Le club de la capitale sait que le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid devra être comblé. Aussi, il s'agira de rassurer sur le projet en cours. Les champions de France souhaitent toujours compter sur le recrutement de jeunes joueurs. Luis Campos prospecte en Italie et a vite flashé sur Khvicha Kvaratskhelia. Le Géorgien s'est en plus rapidement mis d'accord avec le PSG sur les bases d'un contrat. Problème, le Napoli, qui demande plus de 100 millions d'euros, n'est pas du tout vendeur. Surtout que la récente arrivée d'Antonio Conte a tout changé dans ce dossier XXL.

Kvaratskhelia, le PSG va devoir faire sans

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Khvicha Kvaratskhelia (@kvara7)

Selon les informations de Sport, Kvaratskhelia est désormais proche de prolonger son contrat (qui se termine en juin 2027) avec les champions d'Italie 2023. L'ailier est séduit par le nouveau projet de Conte et tout devrait être officiel à la fin de la campagne de la Géorgie à l'Euro 2024. Seuls quelques détails sont apparemment à régler entre toute les parties. Une bonne nouvelle pour Naples mais un coup dur pour le Paris Saint-Germain, qui va donc devoir changer son fusil d'épaule et recruter un autre joueur. En plus de ce chantier, le PSG continue également de s'activer au milieu de terrain. Des offres sont en préparation pour Joao Neves (Benfica) ou encore Leny Yoro (LOSC). Pour rappel, le club de la capitale a déjà annoncé une recrue lors de ce marché des transferts : Matvey Safonov. Le Russe sera chargé de concurrencer Gianluigi Donnarumma selon la logique de Luis Enrique : aucun joueur ne part titulaire dans son esprit.