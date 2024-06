Luis Enrique valide l'arrivée du nouveau Zaïre-Emery

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG va devoir faire des choix forts cet été au mercato. Luis Enrique n'est pas contre la possibilité de garder des joueurs qui étaient prêtés la saison passée.

Luis Enrique et sa direction travaillent déjà fort sur les contours du prochain effectif. Le chantier s'annonce important et des décisions majeures devront rapidement être prises. Pour l'Espagnol, l'équipe de la saison prochaine sera meilleure que celle qu'il a eue précédemment. L'ancien du Barça a déjà une idée précise des joueurs qu'il veut pour son collectif. Fidèle à sa réputation, il adore certains jeunes joueurs du PSG et veut leur donner une chance de pouvoir s'exprimer. C'est apparemment le cas pour le milieu de terrain Ayman Kari. Prêté de longs mois à Lorient, le relayeur est jugé comme assez mature pour rester à Paris. Du moins pendant quelque temps.

Ayman Kari, Luis Enrique est fan

Selon les informations de RMC, via Fabrice Hawkins, Luis Enrique ne compte pas de nouveau prêter Kari. Son idée, lui faire faire la pré-saison avant de prendre une décision à son sujet. « Le PSG ne compte pas prêter le milieu Ayman Kari. Apprécié par Luis Enrique et Luis Campos, le joueur de 19 ans prendra part à la préparation estivale. Derrière Zaïre-Emery, Kari est considéré comme le 2e plus gros talent chez les jeunes joueurs parisiens ces dernières années », a notamment indiqué le journaliste via son compte X. La saison prochaine encore une fois, pas mal de jeunes joueurs auront leur chance au PSG. Cela a plutôt bien marché jusqu'à présent avec Warren Zaïre-Emery ou encore Bradley Barcola. Pour rappel, les champions de France iront de nouveau en Asie cet été pour leur préparation. Après deux années au Japon, c'est en Chine que les hommes de Luis Enrique auront rendez-vous de fin juillet à début août.