Officiel ‍: Le PSG annonce sa première recrue

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Accord trouvé de longue date et contrat déjà signé, il ne manquait plus que la présentation. Au retour de ses matchs internationaux, Matvey Safonov a été présenté comme la première recrue du PSG pour cet été. Le gardien arrive en provenance de Krasnodar pour un transfert estimé à 20 ME, et il viendra concurrencer Gianluigi Donnarumma. Le portier russe de 25 ans s’est engagé jusqu’en juin 2029 à Paris.

« Je suis très heureux de rejoindre le Paris Saint-Germain, l'un des plus grands clubs de par son histoire et son palmarès. J’ai déjà hâte de rencontrer mes nouveaux coéquipiers, de défendre mes nouvelles couleurs et de rendre fiers les supporters. Allez Paris », a fait savoir Matvey Safonov.