Beraldo ça sent le flop, le Brésil terrifie le PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Convoqué à la surprise générale pour disputer la Copa America 2024 avec le Brésil, Lucas Beraldo n’a pas encore convaincu les observateurs locaux. Le défenseur du PSG fait même l’objet de gros doutes.

Titulaire lors du dernier match de préparation du Brésil face aux Etats-Unis (1-1) au côté de son collègue parisien Marquinhos, Lucas Beraldo n’a pas vraiment crevé l’écran. Du haut de ses 20 ans, tout va très vite pour le défenseur du Paris Saint-Germain, titulaire en Ligue des Champions et avec la sélection brésilienne, six mois seulement après avoir débarqué en Europe en provenance de Sao Paulo pour 20 millions d’euros. A dix jours du premier match du Brésil à la Copa America face au Costa Rica (mardi à 3h du matin heure française), la presse auriverde commence à émettre de gros doutes sur la capacité de Lucas Beraldo à tenir une place de titulaire en sélection.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Lucas Beraldo🇧🇷 (@lberaldo_)

« Le défenseur central du PSG constitue le principal pari du sélectionneur Dorival pour la Copa America mais pour l’instant, il n’est pas convaincant alors que Militao, Gabriel et Bremer attendent leur tour » peut-on lire sur le site Iam Noticias, qui poursuit. « Le pari de Dorival sur Beraldo ne décolle pas. Depuis son émergence au PSG, le défenseur central est devenu un habitué de la sélection mais la réalité, c’est qu’il n’est pas encore prêt à relever un défi aussi grand que celui d’être titulaire avec le Brésil. Beraldo laisse beaucoup plus de doutes que de certitudes. Sa qualité de défenseur est indéniable mais pour l’instant, il n’est pas clair qu’il a le niveau pour être titulaire. Face aux Etats-Unis, les critiques ont fusé après sa performance » poursuit le média brésilien, pas tendre avec Lucas Beraldo.

Le sélectionneur Dorival Junior, qui maintient pour l’instant une confiance totale envers le défenseur du PSG, va-t-il changer d’avis alors qu’il a également sélectionné Eder Militao ou encore Gabriel ? Une chose est sûre, il s'agit de profils bien plus expérimentés et qui offrent à ce jour plus de certitudes que le jeune Beraldo. Si le défenseur parisien se manque en début de compétition à la Copa, son coach aura du choix pour le remplacer.