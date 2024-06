PSG ‍: Al-Khelaïfi obsédé par ce joueur de l'AS Monaco

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Brillant cette saison avec l’AS Monaco, Maghnes Akliouche est une cible sérieuse du PSG dans l’optique du mercato estival. Nasser Al-Khelaïfi est sous le charme de l’international espoirs français de 22 ans.

Auteur de 8 buts et 4 passes décisives cette saison, Maghnes Akliouche est l’un des grands artisans du beau parcours de l’AS Monaco, dauphin du PSG et directement qualifié pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. Sur le Rocher, l’intersaison s’annonce assez mouvementé car même si l’effectif est de qualité, il va falloir encore l’améliorer pour être compétitif en C1 l’an prochain. Il va également falloir remplacer Wissam Ben Yedder, en fin de contrat et dont le départ a déjà été annoncé. Les dirigeants monégasques vont surtout devoir gérer au mieux le dossier Maghnes Akliouche.

Après sa belle saison, celui qui est l’une des révélations de l'exercice 2023-2024 est une cible sérieuse du Paris Saint-Germain. Une tendance confirmée par Mohamed Bezzouaoui, chroniqueur pour Le Club des 5. « Nasser veut absolument Akliouche. Ça pousse pour le faire venir au PSG. Le joueur veut y aller aussi, son entourage aussi. Il manque juste à se mettre d’accord avec l’AS Monaco (ce qui va être dur à faire) » a lancé le chroniqueur sur son compte X. Valorisé à hauteur de 25 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt, le milieu offensif gaucher de 22 ans est sous contrat avec l’ASM jusqu’en juin 2026.

Nasser Al-Khelaïfi veut absolument Akliouche au PSG

Un contrat longue durée qui va compliquer la tâche du PSG, qui cible également Désiré Doué dans un profil similaire, mais qui fait véritablement de Maghnes Akliouche sa priorité au poste de milieu offensif. Il sera désormais intéressant de voir quelle sera la somme réclamée par l’AS Monaco pour lâcher l’une de ses pépites et surtout, jusqu’à quel prix le PSG est prêt à monter pour recruter le natif de Tremblay-en-France. Comme avec Randal Kolo Muani l’été dernier, Nasser Al-Khelaïfi est en tout cas omniprésent dans le mercato parisien et lorsqu’il a une idée en tête, le président parisien fait généralement ce qu’il faut pour obtenir gain de cause. Quitte à surpayer un peu les joueurs désirés, ce dont Francfort peut témoigner.