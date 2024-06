Désiré Doué attire du lourd, le PSG se fait secouer

Dans : PSG.

Après une saison aboutie à Rennes, Désiré Doué a tapé dans l’œil de nombreuses écuries sur le marché des transferts. Le milieu offensif ne discute pas seulement avec le Paris Saint-Germain. Parmi les concurrents des Parisiens, les cadors anglais Manchester United et Arsenal ont fait le premier pas.

Rennes ne se fait pas d’illusions. Le club breton aimerait conserver Désiré Doué la saison prochaine. Mais sans qualification pour une compétition européenne, le président Olivier Cloarec admet qu’il sera difficile de retenir le milieu offensif cet été. « Evidemment qu’on aimerait le garder, mais on sait qu’il est suivi depuis longtemps par les plus gros clubs européens, et cela ne va pas changer cet été, confiait le dirigeant au quotidien Ouest-France en début de semaine. Je ne parle pas de chiffre, on verra selon les offres, le marché. »

Les Allemands en pole

A priori, les propositions ne manqueront pas. On sait que le Paris Saint-Germain s’intéresse à Désiré Doué, sans compter ses nombreux courtisans à l’étranger. En Angleterre par exemple, The Guardian affirme que Manchester United et Arsenal ont pris contact avec le milieu polyvalent de 19 ans. De quoi confirmer la tendance précédemment donnée par le compte Sports Zone, lequel évoquait déjà les approches des Red Devils et des Gunners, tout en précisant que les clubs les plus intéressés se situaient en Allemagne.

Ce sont effectivement le Bayern Munich et le Bayer Leverkusen qui se montrent les plus déterminés sur ce dossier. Et qui représentent actuellement les principales menaces pour le Paris Saint-Germain. Le club de la capitale devra se montrer plus convaincant que la concurrence, et notamment sur le plan financier puisque les formations citées risquent de faire monter les enchères. Le Stade Rennais ne s’en plaindra pas et tentera de récolter le plus gros montant possible pour les deux dernières années de contrat de Désiré Doué.