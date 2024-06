Donnarumma menace le PSG

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Gianluigi Donnarumma a été solide cette saison, livrant sans doute ses meilleurs matchs sous le maillot du PSG. Une montée en puissance qui ne suffit pas puisqu'on lui met dans les pattes le Russe Safonov. Le PSG commet une bêtise selon le sélectionneur italien.

Le PSG n'aime pas se faciliter les choses. Après plusieurs années de tensions au poste de gardien et une rivalité Donnarumma-Navas, le club parisien semblait tranquille avec le départ du Costaricien. Pour le remplacer, Paris est allé chercher Matvey Safonov à Krasnodar. Le portier de la sélection russe ne fera pas que de la figuration au PSG. Selon les informations de L'Equipe, il sera mis en concurrence frontale avec Donnarumma dès cet été. De quoi remettre beaucoup de pression sur un portier italien pas toujours serein mentalement et donc le menacer d'une place de remplaçant à court terme.

Au PSG ou ailleurs, Donnarumma jouera !

Cette information est parvenue jusqu'aux oreilles du sélectionneur italien Luciano Spalletti. En conférence de presse, il a tenu à soutenir son gardien de but et à avertir le PSG. Gianluigi Donnarumma n'a pas besoin du club parisien pour performer et il ne doit pas hésiter à quitter Paris si son statut de titulaire est remis en cause.

Le sélectionneur de l'Italie Luciano Spalletti est revenu ce vendredi sur la possible arrivée du gardien russe Matvey Safonov au PSG et sur l'avenir de Gianluigi Donnarumma. https://t.co/b7ZT0Hc3OB pic.twitter.com/w1f3mYR0rh — L'ÉQUIPE (@lequipe) June 14, 2024

« Selon moi, s'ils font partir Donnarumma du PSG, il trouvera une équipe plus forte. Je ne crains pas que son niveau baisse s'il devait prendre des décisions qui concernent son avenir », a t-il lâché devant la presse. Un plaidoyer nécessaire avant l'entrée en lice de l'Italie à l'Euro contre l'Albanie. Les Italiens ont besoin d'un Donnarumma bien dans sa tête pour affronter le programme difficile du groupe B avec l'Espagne et la Croatie. La Squadra Azzurra compte beaucoup sur son gardien, meilleur joueur du dernier Euro, pour tenter de conserver son titre européen en Allemagne.