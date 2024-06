OM ‍: Bon ou pas, Longoria va le vendre à n'importe quel prix ‍!

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'OM n'a d'autre choix que de réduire sa masse salariale, et ce n'est pas venue de Roberto de Zerbi qui changera cette promesse faite par Pablo Longoria à la DNCG. Alors, Marseille ne refusera aucun transfert si l'offre est conséquente.

Le mercato ne laisse pas la place aux sentiments, et ce ne sont pas les supporters de l'Olympique de Marseille qui diront le contraire. Cependant, parmi les joueurs qui ont plutôt été au niveau cette saison, il n'y a pas énormément de reproches à faire à Samuel Gigot. Le défenseur de 30 ans a fait le boulot, et son comportement a été irréprochable tout au long du championnat. Cependant, à un an de la fin de son contrat avec l'OM, La Provence confirme que Pablo Longoria n'aura aucune hésitation à le vendre durant ce marché des transferts, même si c'est pour un montant dérisoire. Acheté pour 500.000 euros au Spartak Moscou, Gigot ne remplira pas les caisses marseillaises, mais son départ est désormais plus que probable.

Gigot vendu, l'OM attend des offres

Gigot jure fidélité à un club, et ce n’est pas l’OM https://t.co/q2MMXY1SuR — Foot01.com (@Foot01_com) June 8, 2024

Journaliste pour le média marseillais, Tristan Rapaud confirme qu'à ce stade du mercato, aucune offre n'est arrivée sur le bureau du président de l'OM, des clubs de Premier League et du championnat de Turquie s'intéressent aux conditions de départ de Samuel Gigot cet été. Même si très généreusement, Transfertmarkt estime à 9 millions d'euros la valeur du défenseur français, l'Olympique de Marseille sait qu'aucun club ne fera une proposition d'un niveau aussi élevé. « Sur les hauteurs de La Commanderie, où l'on loue son état d'esprit irréprochable, l'on reste forcément très attentif à la situation. Orphelin de coupe d'Europe la saison prochaine, surtout de la manne finan­cière qui l'accompagne, l'OM n'est pas en mesure de faire la fine bouche », précise notre confrère concernant le dossier Samuel Gigot. Autrement dit, Marseille a décidé de vendre coûte que coûte cet été, il ne reste plus qu'à patienter dans un mercato qui s'annonce très tendu pour les clubs de Ligue 1.