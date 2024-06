Le PSG n’en veut plus, Skriniar a compris le message

Arrivé libre au Paris Saint-Germain l’été dernier, Milan Skriniar a vécu une première saison contrastée. Le défenseur central a perdu les faveurs du coach Luis Enrique, à tel point que son départ serait envisagé. Le Slovaque, pourtant déterminé à récupérer sa place, semble maintenant disposé à partir.

Milan Skriniar aurait-il fini par accepter la décision de Luis Enrique ? Après une première partie de saison sans éclat, le défenseur central du Paris Saint-Germain a vu sa situation évoluer à cause d’une blessure à la cheville en janvier dernier. La recrue estivale a bien disputé quelques rencontres à son retour. Mais pour les rendez-vous les plus importants, notamment en Ligue des Champions, l’ancien joueur de l’Inter Milan a constaté qu’il avait nettement reculé dans la hiérarchie établie par son entraîneur.

A tel point que le club francilien ne serait pas opposé à son départ cet été. Au début du mois, ce n’était clairement pas le plan envisagé par Milan Skriniar. « Je veux rester à Paris bien sûr, j'ai encore quatre ans de contrat, réagissait le Parisien dans le journal L’Equipe. Je suis très heureux, ma famille aussi. Si je ne m'étais pas blessé, on parlerait autrement de ma saison. Personne ne m'a rien dit au club sur un départ éventuel. » Depuis, la direction est peut-être entrée en contact avec son défenseur central.

