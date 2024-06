PSG ‍: Xavi l'incompétent, Dembélé se lâche sur le Barça

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Auteur d’une première saison convaincante au Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé a profité du travail du staff de Luis Enrique. Rien à voir, selon lui, avec les habitudes de son ancien entraîneur Xavi au FC Barcelone.

Alors que son arrivée avait suscité quelques doutes l’été dernier, Ousmane Dembélé n’a pas à rougir après sa première saison au Paris Saint-Germain. L’ailier tricolore s’est montré fidèle à lui-même avec de nombreuses différences faites balle au pied. « Dans mon jeu, je n'ai pas changé tellement de choses, a reconnu l’international français en conférence de presse. Je continue à prendre des risques, à dribbler et à essayer de déséquilibrer l'adversaire, que ce soit par le dribble ou la passe. »

Plus libre avec Luis Enrique

Pourtant, Ousmane Dembélé prend plus de plaisir grâce aux consignes de son entraîneur. « Ce qui a changé avec Luis Enrique, c'est qu'il me donne beaucoup plus de liberté, a expliqué l’ancien Blaugrana. Au FC Barcelone, j'étais beaucoup plus collé à la ligne. Avec Luis Enrique, je joue un peu partout. Je peux jouer dix, sur le côté aussi, faux neuf également. Il me donne énormément de liberté sur le terrain. Il me dit d'aller un peu partout sur le terrain, sauf quand il me dit de rester coller à la ligne. Mais sur cette deuxième partie de saison, il m'a donné beaucoup plus de liberté. »

Son précédent coach Xavi appréciera… D’autant que l’ailier du Paris Saint-Germain en a remis une couche sur la gestion de son physique. « Ce que j'ai changé pour ne pas être blessé cette saison ? J'espère déjà que ça va continuer ! Je n'ai rien changé, c'est la préparation avec le staff du PSG, les préparateurs physiques, les kinés. J'ai été aussi beaucoup ménagé par Luis Enrique. Certains matchs, je n'ai pas joué. Certains matchs, j'étais sur le banc. Donc j'étais plutôt en forme. Voilà, ça m'a aidé à rester fit toute la saison », a souligné Ousmane Dembélé, quitte à critiquer son principal soutien en Catalogne.