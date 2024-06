Lamine Yamal au PSG, le Qatar passe à l’action

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Sept ans après le transfert de Neymar, le PSG envisage un nouveau coup de force à Barcelone lors du mercato. Le phénomène Lamine Yamal est l’une des grandes priorités du club parisien.

Dans une situation financière plus délicate que jamais, le FC Barcelone n’est pas en position de force sur le marché des transferts. Une aubaine pour le Paris Saint-Germain, qui suit avec beaucoup d’attention la situation du club catalan depuis plusieurs semaines. Et si le Qatar a un oeil sur ce qui se passe à Barcelone, ce n’est pas simplement par plaisir de voir le club blaugrana à l’agonie financièrement. C’est surtout car un joueur du vice-champion d’Espagne fait de l’oeil à Luis Enrique et à Luis Campos, et cela depuis plusieurs mois. Il s’agit de Lamine Yamal, auteur d’une superbe saison en Catalogne et qui a logiquement été sélectionné avec l’Espagne pour disputer l’Euro 2024.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par @lamineyamal

A en croire les informations du site Quotidien du Sport, l’intérêt du PSG pour Lamine Yamal n’a pas faibli au cours des dernières semaines… bien au contraire. Le média croit savoir que le phénomène de La Masia est la priorité absolue du club parisien pour succéder à Kylian Mbappé. Une piste prestigieuse, qui a de quoi plaire aux supporters, mais qui a un coût pour le club de la capitale française. Et pour cause, le média spécialisé indique que si le PSG veut avoir une chance de rafler la mise, il faudra mettre au minimum 200 millions d’euros sur la table.

Le PSG a proposé près de 200 ME pour Lamine Yamal

Une somme que l’Emir du Qatar est prêt à investir sans problème pour s’attacher les services d’un tel crack de 16 ans. Sept ans après avoir lâché 220 millions d’euros pour recruter Neymar, un an après le transfert d’Ousmane Dembélé en provenance du Barça pour 50 millions d’euros, le PSG pourrait de nouveau piocher au sein du club blaugrana. La somme exacte n’a pas fuité, mais Nasser Al-Khelaïfi aurait proposé un montant proche de 200 millions d’euros pour Lamine Yamal. La question est maintenant de savoir si le Barça finira par craquer devant autant d’argent et surtout, si Lamine Yamal sera dans l’optique de partir, lui qui a récemment fermé la porte à un départ imminent de son club formateur.