PSG ‍: Un gamin de l’OL après Neymar, Mbappé n’y croyait pas

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Appelé pour la première fois en équipe de France, Bradley Barcola vit une saison inattendue. L’ailier tricolore s’est rapidement imposé au Paris Saint-Germain aux côtés d’un Kylian Mbappé sceptique au départ.

Il y a encore quelques mois, il était bien difficile de prédire la convocation de Bradley Barcola pour l’Euro. L’ailier arrivé l’été dernier a connu des débuts mitigés au Paris Saint-Germain. Mais avec la confiance de l’entraîneur Luis Enrique, l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais a fini par enchaîner les bonnes performances, et par s’installer dans le onze parisien. Un scénario inattendu, y compris pour son coéquipier Kylian Mbappé.

Mbappé surpris par Barcola

« Bradley, c’est une belle surprise, a avoué le capitaine des Bleus à Ouest-France. La vérité, c’est que je ne m’attendais pas à ce qu’il soit titulaire au PSG, à son arrivée l’été dernier. Honnêtement, on avait une attaque Messi - Neymar - moi, donc je ne pouvais pas me douter qu’un petit gamin de Lyon, qui avait fait six mois à l’OL, allait venir et faire son trou. Il est arrivé timidement, a connu des débuts difficiles. Il a été très critiqué, à tort. Le coach l’a vraiment bien aidé. » Surtout après les critiques reçues à cause de son inefficacité face aux Magpies (1-1) en novembre dernier.

« Le déclic, c’est son match face à Newcastle en Ligue des Champions, s’est souvenu Kylian Mbappé. Il entre en jeu, rate des occasions, mais le coach l’a tout de suite soutenu dans le vestiaire après le match. Nous avons tous insisté sur le fait que le plus important était de se créer des occasions, comme il le faisait, et qu’il ne les raterait pas à tous les matchs. Après cela, je pense qu’il a eu un déclic. Comme s’il avait pris conscience qu’il pouvait apporter à cette équipe. Depuis, il n’a plus fait les mêmes matchs. Je suis vraiment surpris de sa saison, et je suis très content pour lui. »

Les buts de l'opposition sur terrain réduit avec un triplé de Bradley Barcola ! 🔥

#FiersdetreBleus pic.twitter.com/hRF7gv5dAC — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 7, 2024

Bluffé, le futur attaquant du Real Madrid voit grand pour Bradley Barcola qu’il considère comme un potentiel titulaire en sélection pendant le tournoi en Allemagne. « Pour cet Euro, il peut jouer les trouble-fêtes ! Il arrive avec le statut du petit qui débarque, mais j’ai disputé pas mal de compétitions, maintenant, et je sais que l’équipe qui commence est rarement celle qui finit. Tiens-toi prêt Bradley ! Qui sait ? », a envisagé Kylian Mbappé, alors que son jeune partenaire risque de concurrencer son ami Marcus Thuram.