PSG ‍: Luis Enrique a cliqué trop vite, annonce imminente

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

A une semaine de la reprise de l'entraînement, Christophe Galtier est toujours l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Mais, du côté de Luis Enrique, on piaffe d'impatience et l'annonce paraît désormais très proche.

Les supporters du PSG commencent à être à bout de nerfs, et chaque jour qui passe sans annonce rend la situation de plus en plus agaçante pour les abonnés au Parc des Princes. Pourtant, ces dernières heures, il y a eu grand frisson autour de Luis Enrique, dont la signature à Paris est dorénavant acquise ou presque. L’entraîneur espagnol de 53 ans, d’une discrétion absolue au point même que personne n’a vu que la semaine passée il était venu deux jours à Paris, a décidé d’envoyer un signal que personne n’a raté.

En effet, Luis Enrique s’est subitement mis à suivre le PSG sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram. La nouvelle s’est répandue comme une traînée de poudre chez les fans des champions de France, et visiblement l’ancien sélectionneur de la Roja, ou son community manager, s’est rendu compte qu’il avait appuyé trop vite sur « suivre ». Résultat, quelques minutes plus tard, Luis Enrique s’est désabonné, mais c’était trop tard.

Annonce ce lundi par le PSG ?

Luis Enrique qui follow le compte IG du club avant de retirer 👀

On attend des annonces maintenant ! 🔴🔵 pic.twitter.com/H9ZUmNCo8L — Le Meilleur du PSG (@LMDPSG) July 2, 2023

Après cet épisode sur les réseaux sociaux, qui est évidemment la confirmation à la fois que Luis Enrique sera bien l'entraîneur du PSG, mais également que l'annonce de sa venue est imminente, c'est un média portugais qui a donné d'autres détails. Record explique que Manuel Ugarte sera ce lundi à Lisbonne afin de saluer ses anciens coéquipiers du Sporting. A la base, le milieu de terrain uruguayen aurait déjà dû être officiellement présenté par le Paris Saint-Germain. Cependant, il a été prévenu que la priorité avait été désormais donnée. à l'annonce de la nomination de Luis Enrique à la place de Christophe Galtier. Les champions de France ne veulent pas officialiser les joueurs déjà recrutés avant que le technicien espagnol ne soit à son poste.

Sachant que les joueurs ont rendez-vous dans une semaine au nouveau centre d'entraînement de Poissy, il ne fait guère de doute sur l'imminence d'une annonce. Car Manuel Ugarte n'est pas le seul dans la salle d'attente au PSG, Lucas Hernandez ayant, lui aussi, signé son contrat avec Paris vendredi dernier. Luis Enrique va donc rapidement sortir de l'ombre afin que le mercato des champions de France débute enfin. Ensuite, tout devrait s'enchaîner, même si l'incertitude liée au dossier Kylian Mbappé fait planer une énorme ombre sur l'été parisien.