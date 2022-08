PSG : Luis Campos prévient Sergio Ramos, le coup de froid

Dans : PSG.

Par Marc Verti

Revenu à un très bon niveau sur ce début de saison, Sergio Ramos justifie enfin son transfert au PSG. Malgré sa bonne forme, Luis Campos a prévenu le défenseur espagnol, un concurrent va arriver.

Le mercato du PSG n'est toujours pas terminé. Après Renato Sanches, Hugo Ekitike, Nordi Mukiele et Vitinha, le club de la capitale souhaite encore se renforcer. Fabian Ruiz pourrait arriver très prochainement à Paris, ainsi qu'un attaquant. Luis Campos veut doubler tous les postes au PSG et exige une doublure de qualité dans tous le secteurs de jeu. Notamment en défense centrale. Si pour le moment le trio Marquinhos, Kimpembe, Sergio Ramos fonctionne très bien, Paris souhaite avoir un quatrième roc pour protéger les buts de Gianluigi Donnarumma. Selon les informations du journal l'Equipe, le directeur sportif portugais a annoncé à Sergio Ramos qu'il était en train de travailler pour lui trouver une concurrence à son poste. Un joueur capable d'évoluer aussi bien dans un système à trois défenseurs, que Christophe Galtier utilise depuis le début de la saison ou avec quatre joueurs défensifs. Bien qu'il possède un profil similaire à celui évoqué, Mukiele n'est pas celui qui va concurrencer Ramos en défense centrale et sera bien la doublure d'Achraf Hakimi dans le couloir droit.

Qui pour concurrencer Sergio Ramos ?

Reste désormais au PSG de trouver un défenseur talentueux pour potentiellement remplacer l'Espagnol. Milan Skriniar était la priorité des Parisiens depuis le début du mercato. Malheureusement, l'Inter Milan a retiré son joueur de la liste des transferts et bloque les plans des Parisiens. Axel Disasi est également une piste annoncée proche de Paris, mais il y a peu de chances que l'AS Monaco laisse partir l'un de ses hommes forts à un concurrent direct en Ligue 1. Le nom du joueur qui va entrer en concurrence avec le champion du monde 2010 sera certainement dévoilé dans les prochains jours.