PSG : Luis Campos pardonne tout à Neymar

Par Claude Dautel

Depuis l'été dernier, les dirigeants du Paris Saint-Germain auraient l'intention de se débarrasser de Neymar. Luis Campos n'a pourtant que du bien à dire de la star brésilienne.

Invité ce dimanche de Téléfoot, le conseiller sportif du Paris Saint-Germain n’a pas fait des révélations énormes sur les événements en cours, même s’il a reconnu que dans le dossier Hakim Ziyech c’est Chelsea qui avait fait capoter l’opération et qu’il voulait conserver Lionel Messi. Cependant, Luis Campos a tout de même répondu à une question sur Neymar, sachant qu’il se chuchote que le PSG veut trouver une solution pour se débarrasser du numéro 10 de la Seleçao et de Paris, lequel fête ses 31 ans ce dimanche. Actuellement blessé, le Brésilien, qui n’a pas prévu de fête gigantesque cette fois, serait dans le collimateur de Kylian Mbappé, la star tricolore doutant de la capacité de Neymar à être sérieux et professionnel durant toute une saison. Face à cette rumeur, Luis Campos a tenu à dire tout le bien qu’il pensait du joueur brésilien….cette saison.

Neymar est un vrai pro au PSG

Un joyeux anniversaire à @neymarjr qui fête aujourd'hui ses 31 ans ! 🎂❤️💙 pic.twitter.com/FBjDSLVK54 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) February 5, 2023

Sans en dire plus sur l’avenir de Neymar au Paris Saint-Germain, le proche conseiller de Nasser Al-Khelaifi a tressé des louanges sur Ney. « La vérité, c’est que depuis mon arrivée au PSG, je n’ai aucune critique à faire sur Neymar. Toujours à l’heure, toujours avec une bonne disposition. Ce Neymar, c’est un Neymar incroyable. Mais les grandes stars ne peuvent pas gagner seules un trophée. Elles peuvent gagner un match, deux matchs, ou quelques matchs. Mais ils ont besoin des autres, de l’harmonie. On a fait une grande progression, mais on doit continuer à progresser », a expliqué, sur TF1, Luis Campos, qui ne précise cependant pas si le joueur recruté au Barça pour 222 millions d'euros en 2017 est destiné à rester encore longtemps à Paris. Car s'il suffit d'arriver à l'heure à l'entraînement et de bonne humeur pour gagner 3 millions d'euros par moi, le PSG est une sacrée bonne boîte.