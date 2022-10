PSG : Luis Campos envoie tout valser !

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG connait un nouveau feuilleton Kylian Mbappé, et c'est tout le club qui tremble. Luis Campos a choisi son camp, et il se voit bien tout lâcher si l'attaquant français claque la porte.

A quelques heures du match décisif face à Benfica, puisqu’en cas de résultats favorables dans les deux matchs de la poule il pourrait permettre au PSG de se qualifier directement pour les 1/8e de finale de l’épreuve, le club parisien est sévèrement secoué. Le spleen de Kylian Mbappé n’est visiblement pas que passager, puisque Marca a repris et confirmé les informations de RMC et évoque un désaccord profond entre l’attaquant parisien et son club. Et pour une fois, ce tourbillon d’informations ne vient pas forcément d’Espagne, puisque Le Parisien et Foot Mercato confirment que le torchon brûle entre les deux parties. Cela parait fou si peu de temps après une prolongation de contrat, mais Kylian Mbappé n’a pas aimé du tout la tournure des évènements.

🚨🚨 Kylian Mbappé veut quitter le PSG en janvier, confirme @le_Parisien_PSG !



Il se sent trahi et estime que les promesses n’ont pas été tenues. Il en veut à Nasser Al-Khelaïfi, l’actionnaire et Henrique.



Luis Campos devrait aussi quitter le club dans ces conditions. — Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) October 11, 2022

Selon Le Parisien, l’international français en veut réellement aux dirigeants qataris de n’avoir pas tenu leurs promesses au sujet du départ de Neymar, et de l’arrivée d’un attaquant axial capable de mobiliser les défenses pour donner plus de liberté à l’ancien monégasque. Les belles paroles pour le convaincre de rester n’ont pas été suivies de faits. Le clan Mbappé est, selon Le Parisien, particulièrement remonté contre Antero Henrique, devenu très proche de l’Emir du Qatar après ses passages dans l’Emirat ces dernières années, et qui a eu la main sur plusieurs décisions majeures du mercato. Le dirigeant portugais, qui est également président de la Ligue du Qatar, a été directement mis en place par l’Emir Al-Thani, et il s’est servi de ce soutien de poids pour faire un marché plus équilibré, sans se soucier particulièrement des désirs du « kid de Bondy ».

Luis Campos fidèle à Mbappé, pas au PSG

De quoi provoquer les remous actuels, avec des reproches et un lien de confiance brisé aux yeux de Kylian Mbappé. Ce dernier se sent trahi, et il n’est pas le seul. Luis Campos est coincé au milieu de cette situation, et Le Parisien affirme que l’ancien grand manitou de l’AS Monaco, très courtisé cet automne puisque Chelsea rêvait de lui pour devenir directeur sportif, préfère être fidèle à Mbappé qu’au PSG. Si jamais la situation devenait intenable, le Portugais envisagerait de claquer la porte plutôt que de trahir un joueur qu’il suit depuis que le jeune Mbappé a 14 ans. En cas de départ du champion du monde 2018 cet hiver, ce qui reste toutefois encore très improbable, alors Luis Campos envisagerait très nettement d’en faire de même. Cela corroborerait certains bruits dévoilés dans la presse anglaise, comme quoi Chelsea attendrait finalement le mois de janvier avant de recruter un conseiller ou directeur sportif pour s’occuper du mercato. Peut-être que Luis Campos a senti le coup venir et a demandé aux Blues d’attendre un peu pour voir comment allait évoluer la situation.

Une preuve en tout cas que le torchon brûle et que, trois mois seulement après un été fastueux et prometteur, la révolution n’a pas perduré et que c’est désormais la révolte qui gronde dans le clan de celui qui devait être le leader incontesté du PSG. Et à l’heure actuelle, Kylian Mbappé estime ne pas avoir été écouté, et il a décidé de le faire savoir par le biais de son entourage, qui abreuve les médias de quelques informations bien salées. Le tout dans un timing délicat, à un mois de la Coupe du monde et au début de la phase retour de la Ligue des Champions.