PSG : Luis Campos a une idée de génie, attention à Mourinho

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Indésirable au PSG, Georginio Wijnaldum est suivi de près par l'AS Roma. Un transfert qui ne sera pas facile à conclure financièrement pour La Louve. Toutefois, le club parisien a peut-être trouvé comment financer l'opération avec un joueur romain, Nicola Zalewski.

En une année, tout peut aller très vite en football et les vérités d'hier ne sont plus forcément valables le lendemain. Georginio Wijnaldum en sait quelque chose au PSG. Le milieu néerlandais était arrivé à Paris au cours de l'été 2021 comme une recrue phare et un taulier de Liverpool. Mais, après des performances décevantes et un investissement limité, le club parisien ne compte plus sur lui pour la prochaine saison. Wijnaldum fait partie des nombreux indésirables que Luis Campos doit dégager au plus vite de l'effectif de Christophe Galtier.

Un échange Wijnaldum-Zalewski ? La Roma dit non

L'AS Roma commence à s'intéresser au cas du joueur néerlandais. Le club romain a coché le nom de Wijnaldum comme potentielle recrue dans l'entrejeu cet été. L'approche romaine fait le bonheur des Parisiens mais la Roma n'a pas les mêmes finances que le club parisien. Le salaire de Wijnaldum atteint les neuf millions d'euros annuels au PSG. La Roma envisage un prêt pour le Batave tandis que le PSG veut un transfert sec d'au moins 10 millions d'euros. Alors que les deux parties ont des visions divergentes, Luis Campos a peut-être trouvé une solution qui permettrait de conclure le dossier tout en chipant un talent romain.

Paris Saint-Germain reportedly requested Nicola Zalewski as part of the deal for Georginio Wijnaldum, but Roma flatly refused to involve the talented youngster https://t.co/67tAXJbJhR #PSG #ASRoma #SerieA #SerieATIM #Calcio — footballitalia (@footballitalia) July 22, 2022

En effet, le conseiller sportif du PSG craque pour le milieu de terrain polonais de l'AS Roma, Nicola Zalewski. Formé à la Roma, le jeune talent de 22 ans a explosé sous les ordres de Mourinho contribuant à la victoire romaine en Ligue Europa conférence la saison passée. Selon le média local Radio Radio, le PSG a proposé à la Roma de lui céder Zalewski en échange de Wijnaldum. Une opération qui faciliterait la venue du Néerlandais à Rome. Mais, cela a été sèchement refusé par La Louve. Cette dernière ne semble pas prête à tout pour compléter son effectif. Pour le PSG, il faudra trouver un autre moyen pour vendre Wijnaldum cet été, à Rome ou ailleurs.