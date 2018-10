PSG : Lizarazu dévoile l'unique différence entre Neymar et Cristiano Ronaldo

Dans : PSG, Ligue 1, Foot Europeen.

Auteur d’un retentissant triplé en Ligue des Champions contre l’Etoile Rouge de Belgrade, Neymar est en train de retrouver son meilleur niveau, pour le plus grand plaisir des supporters du PSG. Sept mois après son opération de la cheville, l’international brésilien est à nouveau l’un des trois meilleurs joueurs du monde selon Bixente Lizarazu. Sur le plateau de Téléfoot, l’ancien joueur du Bayern Munich a dévoilé qu’il ne manquait plus que de la régularité à l’ancienne star du FC Barcelone pour égaler Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, encore un cran au-dessus selon le champion du monde 1998.

« Il y a sept mois il se faisait opérer du pied. Trois mois pour revenir et tu rajoutes le double pour revenir ! Physiquement parlant il est donc revenu à 100%. Il a aussi un désir de revanche par rapport à sa Coupe du monde et celle réalisée par le Brésil, même s’il ne veut pas le dire ! Mais aussi il veut montrer qu’il est le patron au Paris Saint-Germain. Il y avait un peu cette opposition avec Kylian Mbappé mais aujourd’hui, c’est lui le leader technique du PSG. Après ce qu’il faudrait c’est de la constance dans la durée comme Cristiano Ronaldo ou Messi pour être la véritable locomotive de son club. Là ce qu’il fait est fantastique ! C’est un joueur qui est à la table de Messi et de Ronaldo mais il n’a pas encore cette constance-là » a déclaré Bixente Lizarazu, convaincu par le retour en forme de Neymar. Mais il en faudra visiblement encore un peu plus pour égaler les légendes que sont CR7 et Messi…