PSG-Liverpool : Faites-moi jouer Neymar même sur une jambe demande Lizarazu

Dans : PSG, Ligue des Champions, Foot Europeen.

A trois jours du match contre Liverpool, l’incertitude est totale autour de l’état de santé de Neymar.

Victime d’une élongation des adducteurs avec le Brésil contre le Cameroun, le Brésilien sera-t-il sur la pelouse du Parc des Princes face aux Reds ? Interrogé à ce sujet dans Téléfoot, Bixente Lizarazu a surpris tout le monde en expliquant que selon lui, Neymar devait jouer… même à moitié blessé. Le risque est à prendre selon l’ancien défenseur du Bayern Munich, qui estime que Neymar n’a pas été recruté pour jouer les matchs de Ligue 1, mais les gros chocs de Ligue des Champions. Tout le monde sera d’accord, mais ce n’est évidemment pas une raison pour aligner un joueur potentiellement blessé.

« Faut-il faire jouer Neymar ? Il faut prendre le risque ! Quand tu achètes Neymar c’est pour la Ligue Des Champions et non la Ligue 1. Il peut certes se faire mal à nouveau mais il faut prendre ce risque ! Aussi tout dépend de quel Neymar on aura ce soir-là. Soit celui qui est collectif, qui fait jouer ses partenaires ou bien à contrario on peut retrouver le joueur individualiste et capricieux. Quoiqu’il arrive il faut le Brésilien des grands jours ! » a expliqué Bixente Lizarazu. Reste à savoir ce que décidera Thomas Tuchel, lequel se montrait plutôt optimiste au sujet de l’état de santé de Neymar, mais également de Kylian Mbappé, samedi soir.