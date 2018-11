PSG : La grosse confiance de Liverpool avant d'aller au Parc des Princes

Dans : PSG, Ligue des Champions, Premier League.

Après la double confrontation face à Naples, le Paris Saint-Germain n’est pas plus avancé en ce qui concerne sa qualification en Ligue des Champions.

Elle n’est pas encore totalement en péril, mais elle ne s’est pas rapprochée non plus avec ces deux nuls. Résultat, tout se jouera dans un premier temps lors de la réception de Liverpool. Les Reds avaient gagné 3-2 le match aller, et Paris n’avait pas impressionné grand monde. Autant dire que, de l’autre côté de la Manche, on ne donne pas beaucoup de chances aux Parisiens de s’imposer.

« Je pense que Liverpool va gagner là-bas. Sur les dernières années, quand Liverpool joue contre des équipes de haut niveau, l’équipe joue mieux, cela leur convient mieux. Ils jouent plus libérés, et sont plus dangereux avec une équipe qui va devoir attaquer. Avec leur expérience, ils savent tenir le rythme et ils peuvent aller chercher un résultat », a prédit Michael Owen, l’ancien Ballon d’Or de Liverpool, désormais consultant pour BT. Un sentiment assez partagé sur les bords de la Mersey, où le PSG ne fait pas, ou plus, forcément figure d’épouvantail dans ce groupe. Aux Parisiens de montrer qu’ils peuvent aussi montrer un autre visage, bien plus conquérant, que celui d’Anfield en septembre dernier.