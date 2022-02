PSG : Lionel Messi victime d'une guerre Qatar-L'Equipe ?

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Tandis qu'en Espagne, on affirme que Lionel Messi traîne son spleen à Paris et regrette Barcelone, le contrat signé par la Pulga avec le PSG sera respecté jusqu'au bout, même si cela secoue fort pour l'Argentin.

Recruté au mercato estival 2021 par le Paris Saint-Germain, qui en quelques jours a profité de la faillite totale de la gestion du dossier Lionel Messi par Joan Laporta et son prédécesseur Josep Maria Bartomeu, présidents du FC Barcelone, le septuple Ballon d’Or a bien du mal à trouver sa place dans le onze de Mauricio Pochettino. Capable de rares coups de génie, la star argentine joue de plus en plus en marchant, ce qui commence à sérieusement inquiéter ceux qui voyaient en Messi le joueur capable de faire franchir au PSG une étape de plus vers la Ligue des champions. Et à un peu plus d’une semaine de la réception du Real Madrid, les questions se posent sur l’apport de l’ancien joueur du Barça. Du côté du Camp Nou, on le répète depuis des semaines, Lionel Messi et sa famille n’arrivent pas à se faire à la vie parisienne, tout étant bon pour justifier cette thèse, puisque l’on évoque à la fois le climat, la circulation, mais aussi l’absence d’une piscine dans son logement et d’autres questions liées au quotidien de la Pulga, de son épouse et de ses enfants.

Lionel Messi au coeur d'une bataille franco-qatarie ?

Desde París me confirman que Lionel Messi no está del todo a gusto en el PSG, que no le están saliendo bien las cosas, pero que tampoco en determinados ambientes le están ayudando. La eliminatoria de Champions ante el Real Madrid será su primera gran oportunidad para convencer — Francesc Aguilar (@FApor_elmundo) February 5, 2022

Peu importe que du côté parisien, on balaie tout cela d’un revers de la main en faisant remarquer que Lionel Messi et ses proches vivaient paisiblement du côté de Neuilly, et s’adaptaient parfaitement à la capitale française, les rumeurs continuent et se sont même amplifiées cette semaine. Dans les médias espagnols, on affirme que lassé de tout cela, le joueur argentin souhaite quitter le Paris Saint-Germain et la Ligue 1 dès l’été prochain, alors même que Messi a un contrat jusqu’en juin 2023 avec le PSG, plus une option pour une saison supplémentaire. Et s’il était parti effondré, mais également furieux de Barcelone, le numéro 30 du Paris SG serait désormais prêt à rentrer « à la casa ». Une thèse qui a cependant pris du plomb dans l’aile si l’on en croit Francesc Aguilar, journaliste du quotidien espagnol El Mundo, qui affirme que derrière tout cela il y a probablement des luttes nettement moins « sportives ».

Et le reporter espagnol de dévoiler via Twitter ses informations. « Depuis Paris, on me confirme que Lionel Messi n'est pas tout à fait à l'aise au PSG, que les choses ne vont pas bien pour lui (...) La rencontre de Ligue des champions contre le Real Madrid sera sa première grande occasion de convaincre. Cette même source parisienne, proche du PSG, me confirme également que Lionel Messi est victime de la guerre latente du président Nasser Al Khelaifi avec certains médias et principalement L'Equipe. Leo est utilisé pour attaquer le tout puissant président du PSG de manière déloyale (...) L’Emir Tamim bin Hamad Al Zani est très clair sur le fait que Lionel Messi ne quittera pas le PSG, du moins tant que la Coupe du monde au Qatar n'aura pas été jouée. Leo est intouchable malgré toutes les rumeurs qui circulent », explique Francesc Aguilar. Autrement dit, cette thèse d'un retour de Lionel Messi dans six mois au FC Barcelone est totalement farfelue.