PSG : Daniel Riolo dénonce un « scandale monumental » !

Par Corentin Facy

Via un mail, le PSG a donné des consignes lunaires à ses supporters de la tribune Boulogne du Parc des Princes. Un scandale aux yeux du spécialiste du club parisien, le journaliste Daniel Riolo.

La direction du Paris Saint-Germain n’en finit plus d’étonner ses supporters. Dans un mail adressé aux fans de la tribune Boulogne du Parc des Princes, la direction du PSG a lancé quelques consignes assez lunaires. Il est désormais interdit pour les supporters de la tribune Auteuil de se lever pendant le match, d’agiter des drapeaux ou encore d’être habillés comme des Ultras.

Les mots utilisés par le PSG sont lunaires, et logiquement, ils n’ont pas manqué de scandaliser une bonne partie des observateurs. C’est notamment le cas de Daniel Riolo, spécialiste du Paris Saint-Germain et qui a fait part de sa sidération au sujet de ce mail envoyé par la direction du club de la capitale à ses supporters sur l’antenne de RMC.

Le mail du PSG aux supporters scandalise Riolo

« C’était déjà un scandale depuis des années. Entre 2011 et 2013, on a voulu en raison de ce qui se passer, dire qu’il n’y avait qu’une seule tribune au Parc des Princes. Mais que l’on ne cherche pas à trouver un écho à la tribune Auteuil en réanimant Boulogne, c’est grave » estime Daniel Riolo dans l’After Foot avant de poursuivre. « Dans un premier temps, il y a eu des pressions des groupes de la tribune Auteuil qui ne voulaient pas que des gens puissent s’exprimer de l’autre côté, c’était une mainmise. Il pourrait y avoir plus d’ambiance, pour que ça reparte, si tu avais considéré que tu pouvais rebâtir, reconstruire avec de nouvelles personnes » analyse le journaliste, puis de conclure.

« Cela aurait été tellement beau qu’il y ait beaucoup plus d’ambiance au Parc des Princes, ils n’ont pas voulu. Et là le PSG va encore plus loin, on veut flinguer les gens, on leur dit de ne pas bouger, de ne pas chanter, de s’habiller de telle façon… C’est une honte, c’est un scandale monumental ! Comment on peut accepter ça ? Même-moi si je suis membre du CUP à Auteuil, je m’élève. C’est une honte absolue. Tous les gens qui viennent au Parc des princes doivent siffler pendant dix minutes, on n’a pas le droit de dire aux gens ce qu’ils doivent faire » explique Daniel Riolo, sidéré par les ordres lancés par le PSG à ses supporters et qui empiètent il faut bien le dire sur les libertés individuelles de chacun.