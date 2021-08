PSG : Lionel Messi à Paris, le Qatar confirme !

Dans : PSG.

La signature de Lionel Messi au PSG ne semble plus être qu'une formalité, et le sextuple Ballon d'Or va donc rejoindre Kylian Mbappé et Neymar à Paris. Un frère de l'émir du Qatar a confirmé que l'accord était signé.

Le mercato a déjà réservé des histoires incroyables, mais la désormais probable signature de Lionel Messi au Paris Saint-Germain dépasse tout ce que l’on avait vécu dans le passé. Il y a encore 48 heures, la star argentine rentrait de ses vacances à Ibiza pour prolonger son contrat avec le Barça annonçait la presse sportive espagnole, et 2 jours plus tard il va finalement s’engager avec le PSG. La désastreuse situation financière du club de Joan Laporta n’a pas permis à ce dernier de finaliser un nouveau contrat avec Lionel Messi, et ce dernier doit donc trouver une solution. Mais cette solution ne fait désormais plus aucun doute, ce sera en Ligue 1 et plus précisément au PSG que la Pulga va continuer et probablement finir sa carrière de footballeur. Ce samedi, le suspense est maigre, et même du côté du Qatar un membre de la famille régnante a officiellement confirmé que l’accord entre le clan Messi et Nasser Al-Khelaifi était trouvé.

Negotiations are officially concluded. And announce later #Messi #Paris_Saint_Germain pic.twitter.com/BxlmCfARII — خلـــيفة بـــن حمـــد آلــ ثانــــــي (@khm_althani) August 6, 2021

Lionel Messi au PSG, c'est presque fait

Dans la nuit, Mohammed bin Hamad bin Khalifa Al Thani, un des jeunes frères de l’Emir du Qatar, a laissé un message sans équivoque sur Twitter : « Les négociations sont officiellement conclues. Annonce plus tard. » Et pour illustrer son annonce, il a diffusé une photo de Lionel Messi sous le maillot du Paris Saint-Germain. Le timing pourrait donc s'accélérer, même si le service communication du PSG va devoir se pencher sur ce qui va être un événement mondial, dépassant, et de loin, la signature de Zlatan Ibrahimovic ou de Neymar. Des rumeurs ont d'ailleurs déjà circulé sur la possible réservation de la Tour Eiffel par le club de football de la capitale le 10 août, mais cela a rapidement été démenti par Bruno Salomon, journaliste de France Bleu Paris.

Contrairement à ce qu'annoncent certains médias espagnols, le PSG n'a pas du tout réservé la Tour Eiffel le 10 août prochain #MessiPSG #FBSport #francebleupsg — Bruno Salomon ⚽🎙 (@bruno_salomon) August 6, 2021

La Tour Eiffel réservée pour Messi ?

D'autres informations affirment que le père de Lionel Messi doit arriver ce samedi à Paris afin de sceller les derniers détails de l'accord avec Nasser Al-Khelaifi, la Pulga étant décidée à reprendre rapidement la compétition après une très longue pause. Aussi incroyable que cela peut sembler, dans quelques jours, Lionel Messi évoluera en Ligue 1 sous le maillot du Paris Saint-Germain. Qu'on aime ou pas le PSG, c'est tout de même un énorme coup pour la totalité du Championnat de France qui va réunir les plus grandes stars mondiales du football.

Si Vincent Labrune voulait des arguments pour démontrer que notre Ligue 1 est en passe de devenir l'un des championnats qui compte sur la scène européenne, le président de la LFP en possède désormais un de plus. Car nulle part ailleurs qu'en France on pourra voir évoluer Lionel Messi, Neymar, et Kylian Mbappé. Une Dream Team version Paris Saint-Germain à même de booster la L1 dans une nouvelle dimension. Il ne reste plus à la star argentine qu'à signer son contrat.